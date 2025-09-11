Bimba cade dalla finestra ’Salvata’ dal ballatoio

E’ precipitata dalla finestra del terzo piano ma è rimasta miracolosamente illesa. La piccola, quasi tre anni, è stata infatti ‘salvata’ dal ballatoio del primo piano che ne ha attutito la caduta. Il dramma è avvenuto intorno alle 13 di martedì in via Montefiorino, in una palazzina di case popolari dove sono in corso lavori di ristrutturazione. Ad accorgersi delle grida disperate della piccola è stato un giovane inquilino della palazzina che, proprio in quel momento, stava rientrando a casa. Il ragazzo, dopo aver udito il pianto della bambina lo ha ‘seguito’ individuando la piccola in lacrime sul ballatoio situato sopra alla porta di ingresso alla palazzina. Il residente – notando alcune ferite sul corpo della bambina – si è reso subito conto dell’accaduto e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118 con automedica e ambulanza. Una volta visitata e stabilizzata la piccola è stata poi trasportata in codice rosso al Policlinico e ricoverata in pediatria. Fortunatamente, però, nonostante la caduta e l’impatto con la struttura telonata non ha riportato ferite gravi. In base a quanto ricostruito poi dagli agenti della volante, giunti contemporaneamente sul posto la bambina sarebbe precipitata nel vuoto dopo essersi arrampicata sulla finestra della cucina, situata al terzo piano dell’edificio e quindi a circa sei metri d’altezza. Provvidenziale è risultata appunto la presenza della pensilina che ha attutito la caduta, evitando l’impatto - terribile - con il suolo. La minore si sarebbe approfittata di un momento di disattenzione dei genitori – una coppia di origine Marocchina – per arrampicarsi appunto e precipitare nel vuoto. Le indagini sulla dinamica dell’evento sono in corso da parte della polizia ma pare si sia trattato appunto di un incidente domestico che – per puro miracolo – non ha avuto un tragico epilogo. Fondamentale è risultato anche il celere intervento del giovane residente che, pochi secondi dopo l’impatto, si è reso conto dell’accaduto e ha dato l’allarme. Pochi giorni fa a Taranto un bimbo di cinque anni è precipitato dal terzo piano ma, anche in questo caso, si è miracolosamente salvato cadendo sui fili della biancheria stesa nel balcone sottostante. A luglio di tre anni fa un bambino di cinque anni era precipitato dalla finestra della sua abitazione in via Pisacane, riportando lesioni gravissime. A maggio dello stesso anno aveva putroppo perso la vita una bimba di quattro anni, dopo una terribile caduta dal settimo piano di una palazzina in via Giardini.
CronacaBimba cade dalla finestra ’Salvata’ dal ballatoio