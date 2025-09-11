Bimba cade dalla finestra ’Salvata’ dal ballatoio

E’ precipitata dalla finestra del terzo piano ma è rimasta miracolosamente illesa. La piccola, quasi tre anni, è stata infatti ‘salvata’ dal ballatoio del primo piano che ne ha attutito la caduta. Il dramma è avvenuto intorno alle 13 di martedì in via Montefiorino, in una palazzina di case popolari dove sono in corso lavori di ristrutturazione. Ad accorgersi delle grida disperate della piccola è stato un giovane inquilino della palazzina che, proprio in quel momento, stava rientrando a casa. Il ragazzo, dopo aver udito il pianto della bambina lo ha ‘seguito’ individuando la piccola in lacrime sul ballatoio situato sopra alla porta di ingresso alla palazzina. Il residente – notando alcune ferite sul corpo della bambina – si è reso subito conto dell’accaduto e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118 con automedica e ambulanza. Una volta visitata e stabilizzata la piccola è stata poi trasportata in codice rosso al Policlinico e ricoverata in pediatria. Fortunatamente, però, nonostante la caduta e l’impatto con la struttura telonata non ha riportato ferite gravi. In base a quanto ricostruito poi dagli agenti della volante, giunti contemporaneamente sul posto la bambina sarebbe precipitata nel vuoto dopo essersi arrampicata sulla finestra della cucina, situata al terzo piano dell’edificio e quindi a circa sei metri d’altezza. Provvidenziale è risultata appunto la presenza della pensilina che ha attutito la caduta, evitando l’impatto - terribile - con il suolo. La minore si sarebbe approfittata di un momento di disattenzione dei genitori – una coppia di origine Marocchina – per arrampicarsi appunto e precipitare nel vuoto. Le indagini sulla dinamica dell’evento sono in corso da parte della polizia ma pare si sia trattato appunto di un incidente domestico che – per puro miracolo – non ha avuto un tragico epilogo. Fondamentale è risultato anche il celere intervento del giovane residente che, pochi secondi dopo l’impatto, si è reso conto dell’accaduto e ha dato l’allarme. Pochi giorni fa a Taranto un bimbo di cinque anni è precipitato dal terzo piano ma, anche in questo caso, si è miracolosamente salvato cadendo sui fili della biancheria stesa nel balcone sottostante. A luglio di tre anni fa un bambino di cinque anni era precipitato dalla finestra della sua abitazione in via Pisacane, riportando lesioni gravissime. A maggio dello stesso anno aveva putroppo perso la vita una bimba di quattro anni, dopo una terribile caduta dal settimo piano di una palazzina in via Giardini.