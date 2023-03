Bimba morsa da un cane a Pavullo (Modena): i padroni dell’animale se ne vanno

La bimba è stata morsa da un cane molosso

Pavullo, 5 marzo 2023 – Paura ieri mattina verso le 10.30 a Pavullo in un bar in piazza Caduti di Nassiriya. Una bambina di 6 anni è stata azzannata da un cane di taglia media - probabilmente un molosso - durante la colazione fuori con la mamma. La donna ha pensato subito a soccorrere la piccola, portandola alla vicina guardia medica, ma quando è tornata i padroni del cane non c’erano più. In sostanza, erano spariti e non si sarebbero più fatti trovare. La bimba sarebbe stata morsa a una gamba, in particolare alla coscia, dopo essersi alzata in piedi. Passata vicino all’animale, il cane forse sentendosi minacciato l’avrebbe aggredita per fortuna lasciando la ‘presa’ in breve tempo.

La madre della bimba ha accompagnato la figlia alla vicina guardia medica dove la piccola è stata medicata. Per fortuna la bimba, molto spaventata e sotto choc per l’accaduto, non sarebbe rimasta ferita in modo grave: guarirà in 5 giorni. Approfiitando dell’assenza dei genitori, la coppia (pare si tratti di un uomo e una donna di mezza età) che deteneva il cane è andata via senza lasciare riferimenti e senza assicurarsi delle condizioni di salute della piccola.

Per questo la madre è andata a sporgere denuncia ai carabinieri, che hanno già chiesto di visionare le immagini delle telecamere del bar. La donna fa dunque un appello: "Chi ha visto e conosce i due signori si faccia avanti". E’ importante rintracciarli anche per capire se il cane è vaccinato, insomma, per una questione sanitaria. Visti i fatti, è evidente che il cane non avesse la museruola anche se si trovava in un luogo pubblico. I padroni rischiano dunque una sanzione.