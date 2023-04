Bimba precipita dal balcone Un volo di quindici metri É gravissima in ospedale

di Valentina Reggiani

Forse stava giocando ad arrampicarsi o forse ha visto qualcosa che ha attirato la sua attenzione e si è sporta. Quello che è certo è che in pochi attimi è precipitata al suolo, facendo un volo di circa quindici metri.

Sono gravissime le condizioni di una bambina di quattro anni, di origine straniera caduta ieri dal balcone di casa al civico 60 di via Cerretti, in zona Crocetta. La piccola è caduta sul lastricato della palazzina e subito la mamma della bambina, così come alcuni condomini si sono accorti del dramma ed hanno allertato i soccorsi.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 con automedica e ambulanza e gli operatori hanno stabilizzato la piccola.

La bambina è stata poi trasportata d’urgenza al Policlinico dove ieri sera si trovava ricoverata in prognosi riservata. Le condizioni sono purtroppo critiche: nella caduta la minore ha riportato numerosi traumi e fratture e saranno fondamentali, per capire l’evolversi della situazione clinica, le prossime 14 ore. L’episodio si è verificato intorno alle 16 e sul posto sono accorsi immediatamente anche i carabinieri che ora si stanno occupando degli accertamenti di rito. Sarà fondamentale capire infatti se si sia trattato di un imprevedibile e grave incidente domestico – ipotesi più accreditata – o se vi siano responsabilità eventuali per omessa vigilanza da parte dei genitori della bambina: spetterà appunto ai carabinieri ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Pare, dai primi riscontri che la bambina stesse giocando sul balcone quando è avvenuta la tragedia.

La piccola vive nell’appartamento insieme ai genitori e ai tre fratellini e pare che ieri in casa con i figlioletti fosse presente la mamma, che sarebbe stata la prima ad accorgersi della tragedia per poi precipitarsi nel cortile e soccorrere la figlia.

Nelle palazzine di via Cerretti le ringhiere in cemento dei balconi risultano comunque piuttosto bassi.

Purtroppo quanto capitato ieri nella nostra città non è un caso isolato: non molto lontano dal luogo della tragedia, sempre nel quartiere Crocetta a luglio dello scorso anno un bimbo di cinque anni di origine straniera era precipitato dalla finestra della camera da letto di un condominio in via Pisacane. Il piccolo era rimasto a casa da solo: la nonna, a cui era affidato, si era allontanata per fare la spesa. Il bambino è miracolosamente sopravvissuto ad un volo di 20 metri.

Non è stato così purtroppo per un’altra bimba nigeriana di quattro anni che, a maggio dello scorso anno ha perso la vita precipitando dal settimo piano di una palazzina in Via Cardarelli. Per la piccola ogni soccorso era risultato vano.