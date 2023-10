Precipita da 5 metri, un’altra bimba giù dalla finestra: ora è grave in ospedale

Soliera (Modena), 26 ottobre 2023 – La comunità di Soliera sta seguendo con grande paura l’evolversi delle condizioni della bambina di 6 anni, di nazionalità tunisina, caduta ieri mattina dalla finestra della cucina di casa sua e ricoverata in Pediatria al Policlinico in prognosi riservata.

Verso le 8 di ieri mattina, in pieno centro storico a Soliera, il brusio di voci proveniente dai bar affollati per l’orario, è stato bruscamente interrotto da un tonfo sordo e improvviso. Era il rumore della caduta a terra del corpo della bambina che è precipitata dalla finestra della cucina della sua abitazione, posta al primo piano di un palazzo storico in piazza Sassi.

I soccorsi nella piazza dove è caduta la bambina di 6 anni

Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe trattato di una tragica casualità: la piccola era in casa con la mamma che potrebbe essersi distratta un attimo, perdendo il controllo della bambina. I presenti in piazza si sono subito precipitati a vedere cosa fosse successo e hanno visto il corpo della bimba a terra. Nonostante un volo di quasi cinque metri, la piccola, almeno inizialmente, pareva non avere riportato quasi nessuna ferita. Tanto che in molti, specie dopo avere assistito alla scena, parlavano di ‘miracolo’ e ‘miracolata’.

Trasportata in elisoccorso al Pronto soccorso del Policlinico di Modena, nel corso del primo pomeriggio le sue condizioni si sono rivelate in realtà più complicate: sottoposta a Tac, è emersa, infatti, una lacerazione polmonare. La piccola è stata ricoverata nel reparto di Pediatria, in prognosi riservata. Fino al tardo pomeriggio di ieri non era in pericolo di vita, ma le complicazioni del trauma richiedono molta cautela e attenzione. Sul posto della caduta, ieri mattina sono giunti i carabinieri, cui compete lo svolgimento delle indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto, gli agenti della Polizia locale dell’Unione Terre d’Argine, oltre ai soccorritori del 118.

"Mi sono precipitato subito sul luogo della caduta – afferma Roberto Solomita, sindaco di Soliera – con grande preoccupazione e timore, visti anche i recenti fatti di cronaca. Nonostante il volo di vari metri le condizioni della bambina parrebbero migliori di quanto poteva, tragicamente accadere, ma è ancora presto per tirare un sospiro di sollievo".