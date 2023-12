Bimba schiacciata dal camino, tutti assolti

La cena era quasi pronta e lei stava giocando in salotto, insieme al fratellino più grande. Non è chiaro se si sia ‘appesa’ alla cornice del camino o se l’abbia urtata. Quello che è certo è che quella sera, il 24 febbraio del 2016 Giulia Tabacchi, una bambina di soli quattro anni, morì schiacciata dalla lastra di marmo del camino che si staccò all’improvviso, finendole addosso. A distanza di sette anni dalla tragedia, avvenuta a Cavazzona di Castelfranco Emilia ieri i due imputati, padre e figlio sono stati assolti con formula piena per non aver commesso il fatto. Infatti nel corso del processo sarebbe stato dimostrato come gli indagati non montarono la cornice del camino: da qui l’assoluzione per non aver commesso il fatto. I due, titolari di un’azienda specializzata nella realizzazione di camini, avevano realizzato appunto e installato il ‘monoblocco’ acquistato dalla famiglia ma sarebbe emerso nel corso del procedimento come, in realtà, l’azienda in questione si fosse occupata solo di montare la parte tecnica e non, appunto, la cornice poi piombata sulla piccola.

Entro novanta giorni saranno comunque depositate le motivazioni che hanno portato il giudice Mazza ad assolvere con formula piena gli imputati dopo un lungo, sofferto processo. Le perizie disposte dal tribunale ed effettuate a seguito della tragedia avevano messo in luce come l’architrave non fosse stato fissato al muro con le necessarie staffe metalliche e come la colla utilizzata fosse risultata a seguito di accertamenti tecnici non solo inadeguata, ma anche insufficiente. La cornice in marmo, in sostanza, non era stata ‘assicurata’ alla parete come avrebbe dovuto visto anche il peso. Per questo motivo, quando la piccola Giulia vi si appoggiò, la stessa le franò addosso uccidendola sul colpo. Ogni tentativo dei sanitari di rianimare la bambina, quella sera, si rivelò inutile. La famiglia della piccola nel frattempo è uscita dal processo a seguito di un accordo risarcitorio. Qualche tempo dopo il dramma i genitori di Giulia dedicarono un parco alla piccola, proprio nella frazione di Cavazzona. Un lutto che ha colpito un’intera comunità, oltre che una famiglia. Il ricordo della piccola resterà per sempre vivo in quanti hanno avuto modo di conoscerla.

Avrebbe avuto tutta la vita davanti, e una tragica fatalità ha spezzato per sempre la sua giovane vita.

Valentina Reggiani