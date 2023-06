Bimba di 7 mesi ustionata dall’acqua bollente di una pentola: in elisoccorso da Sassuolo a Parma

Sassuolo (Modena), 9 giugno 2023 – Gravissimo incidente domestico questa mattina in una palazzina di via Ancora, a Sassuolo. Una bimba di sette mesi è stata trasportata d’urgenza al centro grandi ustionati di Parma dopo essere rimasta appunto ustionata da liquido contenuto in una pentola.

Nella stanza era presente anche la sorella di sette anni che fortunatamente - subito visitata dai sanitari - non ha riportato lesioni. Pare che la piccola, di origini straniere, sia stata raggiunta appunto da liquido bollente fuoriuscito da una pentola ma la dinamica dell’incidente al momento non è nota. Sul posto - chiamati dai genitori - sono accorsi subito i sanitari del 118 e la piccola è stata trasferita a Parma in elisoccorso. I genitori delle bimbe hanno allertato immediatamente i soccorsi e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica.

Una volta che la bimba è arrivata in ospedale, i sanitari hanno fortunatamente constatato come non avesse riportato ustioni gravi tanto che la bambina sarebbe stata dimessa in serata.

Sull’episodio sono ora in corso accertamenti. Non si esclude che la pentola bollente si sia rovesciata mentre le piccole giocavano ma la ricostruzione della dinamica dell’infortunio domestico è appunto in corso.