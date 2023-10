Bimba ustionata da un liquido bollente. Soccorsa e fuori pericolo

Paura ieri pomeriggio a Nonantola per una bambina di soli 18 mesi, rimasta ustionata da liquido bollente mentre si trovava con i genitori nella sua abitazione. Non è chiaro cosa sia successo, ovvero se la bambina si sia rovesciata addosso qualcosa che stava mangiando. Quello che è certo è che la piccola ha riportato ustioni di primo e secondo grado sul dieci per cento del corpo. I genitori hanno subito dato l’allarme e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con automedica e ambulanza. La piccola, una volta medicata e stabilizzata è stata subito trasportata nel reparto pediatrico del Policlinico con l’elicottero atterrato nel frattempo sul posto. Dopo la valutazione delle lesioni, i sanitari non hanno ritenuto necessario il trasporto della bambina al centro grandi ustionati di Parma e, fortunatamente, la piccola non corre pericolo di vita.