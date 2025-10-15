Bimbi aggrediti da uno sciame di api, giocavano nel cortile della scuola

San Cesario (Modena), 15 ottobre 2025 - In gruppo si sono messi a giocare tutti insieme dietro ad un cespuglio. Forse sentendosi ‘attaccate le api sono uscite dall’alveare e hanno aggredito i bambini, pungendoli su diverse parti del corpo. Paura ieri nel primo pomeriggio in una scuola media di San Cesario sul Panaro. Infatti un gruppo di otto bambini è stato improvvisamente attaccato dallo sciame d’api mentre giocava nel cortile della scuola, in piazzale Aldo Moro. Le grida dei piccoli, tutti tra i nove e i dieci anni hanno attirato l’attenzione delle maestre che subito hanno soccorso i bambini. Le docenti hanno capito subito cosa era accaduto e hanno chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto, pochi minuti dopo sono arrivati i sanitari del 118 con automedica e ambulanza.

Fortunatamente non si è registrata alcuna reazione allergica e tutti gli otto bambini hanno riportato solo lievi rossori. Infatti i sanitari hanno trattato i minori direttamente sul posto, apponendo sulle parti arrossate il ghiaccio che ha subito attutito il dolore. L’episodio è avvenuto intorno alle 14.30, quando i bambini erano usciti dall’edificio per recarsi in cortile a giocare. Purtroppo – da quanto trapelato – il nido era nascosto tra alcuni cespugli e quindi non visibile nell’immediatezza. Il gruppo di bambini, infatti, lo avrebbe inavvertitamente urtato e, a quel punto, le api, sentendosi minacciate hanno aggredito i minori. Per i bambini, fortunatamente, solo un grande spavento ma nessuna reazione grave. Ora saranno attuate mirate azioni per scongiurare ulteriore pericolo, con la rimozione dell’alveare. I giovanissimi studenti – affidati ai rispettivi genitori, subito contattati dalla scuola - sono tornati tutti a casa sani e salvi. Non è raro che la puntura di insetto provochi uno choc allergico ma, fortunatamente, nel caso dei piccoli studenti si è trattato di uno sciame d’api e non vespe , che hanno la nota capacità di pungere più volte. Lo scorso agosto il 56enne Luca Vincenzo Savoca era morto in ospedale dove era stato portato d’urgenza dopo essere stato punto da un calabrone mentre passeggiava sul monte Tre Croci.