Carpi (Modena), 1 marzo 2019 - Un bambino di due anni ‘dimenticato’ nel giardino della scuola, per diversi minuti ha continuato a chiamare «mamma» e a bussare alla porta per farsi aprire. E’ accaduto mercoledì mattina al nido comunale Pettirosso di via Pezzana: i piccoli sono usciti nel giardino, ma quando sono rientrati, uno di loro è rimasto chiuso fuori, per circa una decina di minuti.

Ad accorgersi del pianto del bambino sono stati alcuni anziani che stavano coltivando l’orto vicino alla scuola. Hanno suonato il campanello per segnalare la presenza del piccolo; probabilmente le maestre non hanno sentito e così gli anziani hanno chiamato la polizia municipale.



«Si tratta di una situazione che non deve succedere – commenta Stefania Gasparini, assessore alle Politiche scolastiche – ma per fortuna si è risolta al meglio e in breve. Non appena le insegnanti si sono accorte che mancava un bambino lo hanno recuperato: quando la municipale è arrivata il piccolo infatti era già dentro la scuola. I genitori sono stati subito avvisati e ieri hanno avuto un incontro con la coordinatrice. Ma erano tranquilli; ieri mattina il piccolo era regolarmente in classe».

«Non è successo nulla di grave, ma egualmente, d’ufficio, verranno effettuare tutte le verifiche e i controlli e prese le testimonianze, per capire bene come sono andate le cose e accertare se possa esserci una qualche responsabilità o negligenza da parte delle maestre» conclude l’assessore.