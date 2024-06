Bimbo di 4 anni caduto in piscina a Modena: come sta oggi

Mirandola (Modena), 15 giugno 2024 – E’ ancora gravissimo il bimbo di 4 anni che ieri è caduto in piscina durante la festa a Mirandola (Modena). Si trova ricoverato in rianimazione pediatrica all’ospedale di Parma, dove era stato subito portato ieri sera in eliambulanza. La festicciola di fine anno dell’asilo è finita nel dramma, in una zona di campagna, in via Personali. Era stata organizzata dai genitori dei bimbi, a casa di una delle famiglie.

La festa era iniziata intorno alle 18, il dramma poco dopo le 20: quando il piccolo, che fino a un attimo prima giocava con gli altri, è caduto in piscina, circa 70 centimetri di acqua, ampia 4 metri per 2, circondata da un piccolo recinto in legno.

Il bimbo è stato visto riverso in acqua e privo di conoscenza, dopo che la bimba che giocava con lui è caduta richiamando l’attenzione dei genitori e chiedendo dove fosse l’amichetto che era con lei un attimo prima.

Il padrone di casa che ha esperienze in primo soccorso, ha subito praticato il massaggio cardiaco, mentre sono stati allertati i soccorsi. E’ intervenuto il personale del 118 e l’eliambulanza e le pattuglie dei carabinieri. “Quando lo hanno portato via il piccolo non era cosciente, ma i battiti c’erano”, ha detto il proprietario della casa. “Siamo vicini alla famiglia”.