Modena, 21 agosto 2020 - Un bambino di undici anni è caduto, scivolando per una ventina di metri, lungo le cascate del Doccione a Fellicarolo (Fanano). Sul posto sono intervenuti il Soccorso Alpino insieme a personale dell’Arma.

Il soccorso è andato a buon fine ed il ragazzo è stato trasportato in eliambulanza al Policlinico avendo riportato la frattura ad un arto inferiore. Il ragazzo al momento della caduta era in compagnia della madre, residente a Formigine

