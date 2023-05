Bimbo morto a due anni, nuove perizie per la verità

Esami tecnici irripetibili volti a stabilire cosa abbia causato la morte del piccolo Gabriele Cirnigliaro, che ad aprile avrebbe compiuto tre anni. Sono quelli che saranno effettuati dal collegio di periti che si è riunito lo scorso 11 maggio presso l’istituto di Medicina legale di Ferrara. "In quella sede – spiega Roberta D’Aquino, avvocato della famiglia del piccolo – sono stati campionati e numerati i preparati istologici prelevati in sede di autopsia. La finalità è predisporre i ‘vetrini’ i cui risultati saranno poi ‘letti’ dallo stesso collegio di periti in una data che ancora non è stata fissata. Anche in quella sede – continua il legale – sarà presente come a Ferrara il dottor Mirco Farioli, consulente di parte della famiglia. Sarà un esame decisivo perchè consentirà di dare una risposta sulle cause del decesso del piccolo Gabriele". Lo scorso 28 febbraio i genitori si erano resi conto che il piccolo presentava sintomi influenzali e qualche episodio di vomito. Dopo averlo visitato, la pediatra gli aveva somministrato tachipirina e, accorgendosi che aveva anche difficoltà respiratorie, aveva consigliato ai genitori di portarlo al pronto soccorso. Il piccolo era stato ricoverato all’ospedale di Sassuolo e, nella notte, a seguito di una crisi il suo cuoricino aveva smesso di battere. Con l’ipotesi di reato di ‘responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario’ la procura ha indagato una pediatra di base e due pediatre dell’ospedale. Il pm titolare del fascicolo, Paola Campilongo, ha nominato come consulente tecnico il professor Vincenzo Zanardo, specialista in Pediatria e Neonatologia. Al termine dell’autopsia, il perito Farioli, aveva sollevato un quesito relativo alla eventuale necessità di un trasferimento del piccolo Gabriele, intorno alle 22.30 di quella stessa sera: se fosse stato portato al Policlinico si sarebbe salvato? Lo stabiliranno le nuove perizie.

v.r.