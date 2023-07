Bimbo precipita dal balcone dei nonni a Rimini: ha fatto un volo di 5 metri

Rimini, 6 luglio 2023 – Un volo di cinque metri. Poi il volo in ospedale. Tanta paura ieri per un bimbo di appena cinque anni, caduto dalla finestra dell’appartamento dei nonni in piazzale Cesare Battisti a Rimini. Il piccolo, dopo essere stato soccorso e stabilizzato sul posto dai sanitari del 118, è stato portato d’urgenza in elicottero all’ospedale ’Bufalini’ a Cesena. Nella caduta si è procurato una frattura al bacino e altri traumi, ma per fortuna non è in pericolo di vita. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio della polizia di Stato, che è intervenuta subito ieri mattina con una volante insieme ai sanitari.

Stando a una prima ricostruzione pare che i genitori del bimbo, entrambi di nazionalità straniera ma residenti nel comune di Carpi, stessero ancora dormendo quando, intorno alle 8,30, è avvenuta la caduta. Il bambino si è svegliato prima di loro, ha cominciato a gironzolare per la casa e ha trovato aperta la porta finestra affacciata sul balcone. A quel punto è uscito, si sarebbe arrampicato sul balcone poi il volo dall’appartamento, che si trova al secondo piano di una piccola palazzina in zona stazione.

È stato l’urlo straziante del piccolo volato a far capire ai genitori e agli altri parenti cos’era accaduto. Sono stati loro a chiamare i soccorsi, arrivati in pochi minuti. Il bambino, che è sempre rimasto cosciente, dopo le prime cure sul posto è stato portato in elicottero al ‘Bufalini’. Se l’è cavata con la frattura al bacino e altri traumi, ma poteva andargli molto peggio. I poliziotti stanno indagando sull’episodio, anche per valutare eventualità responsabilità da parte dei genitori. Da quanto si è capito, la porta finestra era stata lasciata aperta per far girare un po’ di aria in casa e attenuare la morsa del caldo.