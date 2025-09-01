Bimbo respinto al ristorante. Tra gestore e papà finisce con una stretta di mano

La Cooperativa bagnini di Cervia si è fatta promotrice, con la collaborazione del sindaco Missiroli, di un incontro avvenuto in queste ore tra il signor Andrea Mussini, turista modenese, e il signor Walter Meoni titolare dello stabilimento Bicio Papao di Milano Marittima, che negli ultimi giorni sono stati al centro dell’attenzione mediatica nazionale e locale per essere stati protagonisti di un episodio le cui origini sono state generate, e riconosciute, da un fraintendimento. Il papà modenese, si era lamentato per essere stato respinto insieme al figlioletto, dal ristorante in cui non accettavano bambini.

"I soggetti coinvolti – fanno sapere dalla cooperativa bagnini – hanno prima di tutto constatato come la questione sia stata esageratamente amplificata dai media, forse strumentalizzata in questo periodo storico durante il quale la diffamazione dell’intera categoria degli imprenditori balneari italiani, è all’ordine del giorno. Anche questa divergenza è stata ingigantita ottenendo come conseguenza, l’effetto di ferire anche se involontariamente le persone coinvolte, entrambe le parti, soprattutto in quella che è la giungla incontrollata dei commenti di odio sui social network. Dall’incontro – proseguono i bagnini – è emerso quanto sia importante confrontarsi con umiltà e rispetto reciproco".

La Cooperativa bagnini, rappresentata da Danilo Piraccini, consigliere dell’azienda, in questa situazione in veste di mediatore, "ha creato un ponte che ha ricucito il rapporto tra i due protagonisti attraverso un momento di dialogo aperto, dove le parti coinvolte hanno potuto esprimere esigenze e bisogni reciprochi.

In tali contesti, gli incontri non servono solo a chiudere una polemica ma a rafforzare la comunità - ha dichiarato Danilo Piraccini (consigliere della cooperativa bagnini di Cervia) - la capacità di riconoscere gli errori, le incomprensioni, rimediare e ripartire insieme è ciò che rende migliore la nostra convivenza. Il confronto riconduce sempre a una finalità comune: ristabilire la fiducia, tutelare il benessere di tutti e mantenere viva la collaborazione tra cittadini, turisti, operatori e la cooperativa stessa. Grazie alla trasparenza, all’ascolto e al rispetto reciproco, ognuno di noi può contribuire a una convivenza più serena e solidale. Alla luce della capacità intellettiva dei personaggi coinvolti sapevamo che avremmo raggiunto questi obiettivi. I due imprenditori hanno infatti deciso, con una leale stretta di mano, di buttarsi alle spalle l’episodio".