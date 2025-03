Bimbo rischia di soffocare con una caramella: salvato da un volontario

Piumazzo (Modena), 3 marzo 2025 – Le golose caramelle lanciate dai carri di carnevale sono davvero irresistibili, soprattutto per i più piccoli. E infatti, il bimbo (che frequenta le scuole elementari) ne ha subito scartata una per mangiarla. Pochi attimi, una corsa di troppo e la caramella è finita nella trachea, ostruendo le vie respiratore e impedendo al bambino di respirare.

Attimi di panico, genitori in preda all’ansia, corri corri generale. Poi spunta un eroe per caso (che tanto per caso non è) e la situazione si risolve grazie a una manovra di Heimlich ben praticata: la giornata è ancora di festa, anzi lo è ancora di più.

E’ successo ieri a Piumazzo, nel Modenese, proprio durante la sfilata dei carri nell’ultima domenica di carnevale. E l’eroe del giorno è certamente Massimo Frascà, presidente locale di Anppe, l’Associazione degli agenti di Polizia penitenziaria in pensione.

Manovra di Hemlick: il video di come farla

“Un carro aveva gettato le caramelle – è il racconto Frascà – e questo bambino ne aveva presa una. L’ha scartata e poi l’ha mangiata, mettendosi subito a correre. Dopo pochi secondi ha smesso di respirare”. In quei concitati attimi il volontario, che era lì come supporto per garantire la pubblica sicurezza, oltre che per scattare foto ai carri, con grande lucidità e competenza è intervenuto senza esitazione.

Ha subito praticato al bimbo la manovra di Heimlich che ha permesso di disostruire le vie respiratore: il corpo estraneo (ossia la caramella) è stato espulso e il bimbo ha ripreso a respirare.

“Per prima cosa ho invitato tutti i presenti a mantenere la calma: in queste situazioni – sottolinea Frascà – occorre non farsi prendere dal panico, anche e soprattutto per evitare ulteriore angoscia a chi deve essere aiutato”. La manovra di Heimlich – prosegue – “è una buona pratica che dovrebbe essere appresa da ciascuno di noi, perché il primo soccorso può davvero salvare vite”.