Bimbo di 2 anni si ustiona con acqua bollente: gravissimo

Carpi (Modena), 31 agosto 2025 – E’ ricoverato in gravissime condizioni in terapia intensiva nel reparto di Pediatria di Parma un bimbo di 2 anni che questa mattina si è ustionato con dell’acqua bollente. Il drammatico incidente domestico è intorno alle 10.30 avvenuto in un’abitazione di Cibeno di Carpi.

Per cause ancora in corso di accertamento il piccolo si è versato addosso acqua bollente, riportando ustioni in più parti del corpo. Subito è stato lanciato l’allarme con gli operatori del 118 che si sono precipitati sul posto con anche l'elisoccorso da Bologna.

Il piccolo è stato poi trasportato in codice rosso al Centro Grandi Ustionati di Parma e si trova ricoverato in terapia intensiva nel reparto di pediatria.