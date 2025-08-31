Le pipe per il crack

Massimo Pandolfi
Le pipe per il crack
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Spiaggia vietata bimbiRaphael Gualazzi incidentePiazza RooseveltPremio dipendentiIginio MassariEventi e sagre
Acquista il giornale
CronacaBimbo di 2 anni si ustiona con acqua bollente: gravissimo
31 ago 2025
REDAZIONE MODENA
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Modena
  3. Cronaca
  4. Bimbo di 2 anni si ustiona con acqua bollente: gravissimo

Bimbo di 2 anni si ustiona con acqua bollente: gravissimo

E’ accaduto in un’abitazione di Cibeno di Carpi. Il piccolo è ricoverato in terapia intensiva nel reparto di Pediatria di Parma

Bimbo di due anni si ustiona con acqua bollente: gravissimo

Bimbo di due anni si ustiona con acqua bollente: gravissimo

Per approfondire:

Carpi (Modena), 31 agosto 2025 – E’ ricoverato in gravissime condizioni in terapia intensiva nel reparto di Pediatria di Parma un bimbo di 2 anni che questa mattina si è ustionato con dell’acqua bollente. Il drammatico incidente domestico è intorno alle 10.30 avvenuto in un’abitazione di Cibeno di Carpi.

Per cause ancora in corso di accertamento il piccolo si è versato addosso acqua bollente, riportando ustioni in più parti del corpo. Subito è stato lanciato l’allarme con gli operatori del 118 che si sono precipitati sul posto con anche l'elisoccorso da Bologna.

Il piccolo è stato poi trasportato in codice rosso al Centro Grandi Ustionati di Parma e si trova ricoverato in terapia intensiva nel reparto di pediatria.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata