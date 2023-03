Bio Reggiani fa il bis

Appuntamento da non perdere oggi per tutti i modenesi appassionati di grandi formaggi. In Strada Corletto Sud 320, infatti, apre il suo secondo punto vendita in città il Caseificio Bio Reggiani, che si chiamerà Bioreggiani 2.0. La grande festa di inaugurazione inizierà alle 9,30 e proseguirà fino alle 18,30. Per tutti i clienti e i visitatori, sarà possibile accedere a un ricco buffet di benvenuto, oltre a degustare street food e ad assistere al rito dell’apertura (e della degustazione) di forme di Parmigiano Reggiano biologico. Allieterà l’intera giornata musica dal vivo. Per ulteriori informazioni si può contattare il 388 8231628. Già dal 2005, per il Caseificio BIO Reggiani la sfida è stata quella di modificare completamente ogni fase della filiera applicando i regolamenti della produzione biologica. Si è trattato ovviamente di un processo complesso e dispendioso, ma che ha portato a ottenere un vero e proprio prodotto di eccellenza.