Biomed Device continua a crescere. Svelata a Cognento la nuova sede

È stata inaugurata ieri a Cognento la nuova sede operativa dell’azienda Biomed Device che progetta, produce e commercializza dispositivi biomedicali, in particolare nell’ambito delle cellule staminali e del plasma ricco di piastrine. A tagliare il nastro è stato il founder e amministratore unico Marco Bertoni.

"Si tratta di un importante traguardo che testimonia la crescita della nostra azienda e la nostra volontà di continuare a portare qualità e innovazione in campo biomedicale, a partire dal nostro motto – care in a rivolutionary way – che pone l’attenzione sul fatto che i nostri dispositivi medici servono per curare le persone a partire da loro stesse, da qualcosa di cui sono fatte, quindi in modo assolutamente rivoluzionario e lungimirante", evidenzia Bertoni.

Biomed Device è un’azienda nata nel 2006 per opera di Marco Bertoni, che dopo aver svolto studi di Biologia a Unimore, ha maturato un’esperienza come responsabile per il Sud Europa per la multinazionale Jhonson & Jhonson. Questo lo ha portato a relazionarsi con strutture sanitarie a livello nazionale ed internazionale. A seguito di questa esperienza ha deciso di sviluppare qualcosa per il futuro, arrivando così a soddisfare con la propria azienda le necessità di medici e ospedali di usufruire di dispositivi innovativi per la cura dei pazienti. Il primo prodotto progettato da Biomed Device è stato un dispositivo medico innovativo per la raccolta delle cellule staminali periferiche e da cordone ombelicale: le prime sacche realizzate a livello mondiale con tutti i requisiti richiesti dalla normativa e dalle certificazioni vigenti. "Dalla prima piccola vendita, del valore di circa 50mila euro, siamo arrivati ad oggi in questa nuova sede – ricorda Bertoni – Una grandissima soddisfazione".