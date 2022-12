Biomedicale, Confcommercio: "Payback misura illegittima Distrugge una intera filiera"

E’ una strada lastricata di insidie quella del payback sanitario, "un’imposizione di legge" affermano da Confindustria Dispositivi Medici e dalla Federazione Italiana Fornitori in Sanità - FIFO Confcommercio Imprese per l’Italia "che richiede coattivamente parte di compensi precedentemente concordati secondo gare d’appalto regolarmente aggiudicate. Nessuna azienda può sopportare tali richieste per entità e tempistiche". Entro il 15 gennaio, in base ad una circolare esplicativa del decreto Aiuti bis del ministero della Sanità emanata in ottobre, oltre 4500 aziende e fornitori in Italia e quasi 600 in Emilia-Romagna, la maggior parte dei quali insediati nel distretto sanitario biomedicale di Mirandola, dovranno versare alle Regioni 2,1 miliardi per materiali e apparecchiature veduti alle Ausl tra il 2015 ed il 2018.

Da mesi le aziende hanno lanciato l’allarme per le devastanti conseguenze che il provvedimento avrà su forniture, bilanci e occupazione senza che si sia trovata una soluzione.

Anzi, denunciano le aziende, "restiamo sconcertati – dichiara Massimiliano Boggetti, presidente di Confindustria Dispositivi Medici – di fronte alle false dichiarazioni di una parte della classe politica che parla addirittura di un precedente accordo con le associazioni di categoria sul payback. Vorremmo piuttosto poter discutere col Governo e le Regioni una soluzione".

"È, invece, da rilevare l’assoluta illegittimità e incostituzionalità di questa misura che distrugge una filiera cruciale per il Sistema Sanitario Nazionale" aggiunge Massimo Riem, presidente FIFO Sanità. Un tavolo per rimettere in discussione il payback è quanto chiede anche l’Unione Comuni Modenesi Area Nord che ha approvato all’unanimità, con una astensione, la mozione del Gruppo Pd - Liste Civiche.

"Il governo faccia in fretta – afferma Paolo Negro, capigruppo Pd-Liste Civiche in Ucman – e inserisca nel prossimo veicolo parlamentare utile, come il Milleproroghe, una norma che sospenda subito i pagamenti delle imprese per superare definitivamente il payback.

Dobbiamo continuare a fare pressione, insieme a tutte le forze politiche, a tutti i livelli istituzionali. Per raggiungere l’obiettivo c’è bisogno della collaborazione di tutti".

Alberto Greco