Biomedicale, il timore: "Sarà come una valanga"

Il sistema biomedicale modenese è tanta parte di ciò che il settore rappresenta in Emilia-Romagna, dove conta su un apparato di circa 150 aziende, con un fatturato di 3,3 miliardi di euro (dati 2023) e circa 16 mila lavoratori. Molte di queste (un centinaio) sono insediate nel distretto di Mirandola, che da solo realizza poco meno della metà del fatturato e dà lavoro a quasi cinquemila addetti.

Una valutazione di quale sarà l’impatto dei dazi introdotti dagli Usa per i prodotti di importazione dall’Europa non è ancora stata fatta. Una cosa, però, è certa: il livello delle esportazioni delle aziende biomedicali è elevato, soprattutto per le imprese maggiori e più strutturate. "La notizia – commenta Giacomo Villano, che segue da vicino la Filiera Sanità per conto di Confindustria Emilia Area Centro - è una valanga che è andata addosso a tutti. Speravamo che deviasse, invece sta arrivando anche se al momento non siamo ancora in grado di stimare il peso di questa decisione e le sue conseguenze".

"I dazi – confermano da Cna – ci sono, ma è ancora presto fare delle stime. Per alcune tipologie di prodotto, come ad esempio gli ossigenatori che hanno ampio mercato negli Usa potrà esserci una prima fase in cui ci saranno ripercussioni, ma ci sono aziende che stanno già ora rivolgendo il proprio interesse verso altri paesi quali Sud America e Asia. Assisteremo a dinamiche commerciali che troveranno una loro definizione non nell’immediato, mentre le multinazionali valutano contromisure."

Alberto Greco