Biomedicale, patto con l’università. Torna il Camp per formare i laureandi

Mirandola col suo distretto biomedicale punta all’alleanza col mondo universitario per costruire il proprio futuro. A giorni, (2-4 ottobre), partirà "Mirandola Summer Camp" (MSC), iniziativa formativa giunta ormai alla sua terza edizione promossa congiuntamente dalle università di Modena e Reggio Emilia, di Trento e di Verona, nell’ambito del corso di laurea triennale di Ingegneria dei Sistemi Medicali per la Persona. "MSC è un’opportunità unica per gli studenti di Ingegneria dei Sistemi Medicali per la Persona, in quanto avranno l’opportunità di acquisire conoscenze fondamentali, teorie avanzate e competenze pratiche. Inoltre, potranno individuare possibili percorsi professionali, tra cui tirocini e progetti di tesi, preparandosi per un futuro di successo nel settore. Il nostro obiettivo è promuovere una connessione significativa tra la nuova generazione di laureati e l’industria dei dispositivi medici, contribuendo allo sviluppo del territorio e al progresso nell’ambito della salute" ha spiegato il professor Luigi Rovati di Unimore, coordinatore modenese del corso. Queste sue caratteristiche hanno fatto sì che il Summer Camp abbia ricevuto fin da subito il contributo organizzativo del Comune di Mirandola, che ha messo a disposizione le aule presso il Nuovo Polo culturale ’Il Pico’, ed il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, del Tecnopolo ’Mario Veronesi’ e – da quest’anno – dell’Associazione di aziende We Care, che riunisce alcune delle più significative imprese del territorio "con lo scopo – ha precisato Valentina Bianchini – di attrarre talenti nel distretto. E dunque gli obiettivi di MSC si sposano con le nostre finalità". Il Mirandola Summer Camp aperto a 40 studenti iscritti del corso, che pagano un contributo di partecipazione di 70 euro ciascuno, ha selezionato le adesioni tra gli oltre 500 iscritti al corso di laurea in Ingegneria dei Sistemi Medicali per la Persona. "Riceviamo iscrizioni – ha affermato il presidente del corso di laurea Paolo Fiorini dell’università di Verona – anche da Puglia e Toscana, oltre che dai nostri territori". Nei primi due giorni del Summer Camp i partecipanti saranno raggruppati in team formati da 4-6 partecipanti, che si confronteranno in attività centrate su concetti trasversali fondamentali nella progettazione, produzione e utilizzo dei dispositivi medici quali "innovazione", "competitività" e "value-based product", acquisiti durante la partecipazione alle lezioni, la visita alle aziende e nell’ultimo giorno agli stand fieristici di BT-Expo. "L’amministrazione di Mirandola – ha sostenuto l’assessora alla Cultura Marina Marchi – punta a consolidare questo progetto", che per Daniele Galavotti di Spectrum Medical "aiuterà a proiettare le imprese del distretto verso il futuro, un futuro che guarda alla realizzazione di nuovi organi".

Alberto Greco