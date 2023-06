Biomedicale, un’Academy dedicata a Veronesi

Mario Veronesi sarà ora ricordato per sempre in quella che era stata, dopo il 1984, sede di una delle sue tante iniziative imprenditoriali, la ex Dideco, ora LivaNova, azienda di un gruppo con sede a Londra che a Mirandola, nel cuore del distretto biomedicale, realizza il cinquanta per cento del suo fatturato, oggi attestatosi ad un valore di oltre un miliardo, dando lavoro ad un migliaio di persone.

La società, infatti, ha deciso di intitolare a questa leggenda del distretto la propria Academy, istituita quest’anno, un vero e proprio centro di formazione per i futuri dipendenti da assumere, che qui sosterranno la loro settimana di training retribuito prima della assunzione per imparare ad usare i prodotti salvavita cardiopolmonari (Cp) così fondamentali negli ospedali. La sala di formazione specifica dedicata a Veronesi è quella in cui i dipendenti di LivaNova apprendono come assemblare i pacchetti del sistema di tubi di perfusione utilizzati durante le procedure di bypass cardiopolmonari. Presente alla cerimonia la figlia Francesca, presidente e fondatrice di Maverx Foundation. "Mio padre – ha detto Francesca Veronesi nell’intervento che ha preceduto il taglio del nastro – avrebbe apprezzato molto questa iniziativa, perché questa è una sala operativa, di training e quindi lui da imprenditore, da uomo pratico del fare, avrebbe senz’altro gradito essere ricordato attraverso una sala dedicata alla innovazione, alla formazione, alla qualifica delle persone".

La decisione di LivaNova è stata presa in occasione del cinquantesimo anno di sviluppo di questi prodotti salvavita cardiopolmonari. "Qui spiega – Luca Scalmana, direttore dello stabilimento LivaNova di Mirandola – facciamo la formazione degli operatori che fanno i nostri custom pack. Ci è sembrato giusto intitolarla a quello che è un po’ il papà di tutta la comunità biomedicale che c’è a Mirandola. Qui le persone che vogliono entrare in LivaNova cominciano ad avere il primo contatto con i nostri prodotti, e tramite questo percorso di formazione capiamo e loro capiscono se siamo fatti per lavorare assieme. Faremo ciò che va in sala operatoria, una operazione che non si impara facilmente e non si può imparare semplicemente guardando cosa fanno gli altri. Mediamente frequentano l’Academy 10 persone ogni due settimane o ogni mese".

Presenti alla cerimonia anche l’assessora alla innovazione e cultura di Mirandola Marina Marchi, che nel suo intervento ha sottolineato come "Ancora ha volta LivaNova dimostra una sensibilità non solo verso i dipendenti, ma anche verso il nostro territorio". Poi, è toccato a Franco Poletti, vice presidente del settore cardiopolmonare LivaNova per l’Europa ricordare il fondamentale contributo della azienda. "Questo è il campus – ha spiegato Poletti - più grosso del gruppo e ogni giorno circa un terzo dei casi di cardiochirurgia trattati nel mondo utilizzano prodotti realizzati qui".

Alberto Greco