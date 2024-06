Biomedicale, uniti per la Bellco. Il corteo: "No a 350 licenziamenti"

di Alberto Greco

"Risultato incredibile. Ha risposto tutto il Distretto con numeri record". E’ il commento di Cgil e Cisl dopo la manifestazione che ieri ha raccolto circa duemila lavoratori in difesa dei 350 posti di lavoro di Mozarc Medical – Bellco minacciati dalla multinazionale americana che detiene la proprietà dello storico stabilimento mirandolese. Qui è il cuore del biomedicale e Bellco è stata come il fulcro da cui tutto è partito, essendo stata fondata nel 1973 da Mario Veronesi. A marciare lungo il percorso del corteo, che ha sfilato lungo il viale della Circonvallazione, coi lavoratori di Bellco e con tanti dei loro familiari, c’erano le istituzioni del territorio, i sindaci, la Provincia, i parlamentari, i consiglieri regionali che hanno voluto testimoniare con la loro presenza che la minaccia dei licenziamenti di una delle più grosse aziende del territorio tocca da vicino tutti, tocca l’economia di una vasta area che risentirebbe della chiusura dei reparti aziendali Bellco, dove da sempre si realizzano filtri e macchine per dialisi.

Il corteo è stato aperto dallo striscione "Giù le mani dal biomedicale", quasi a ribadire che salvare il lavoro in Mozarc significa chiudere la porta al rischio di un contagio in altre imprese. Nonostante siano già stati convocati per il 26 giugno sia il tavolo regionale di salvaguardia sulla vertenza Mozarc Medical – Bellco, con invito esteso ai vertici della società, a Confindustria Emilia Centro, ai rappresentanti dei lavoratori, ai sindacati e agli enti locali, che quello nazionale per il 9 luglio, fissato dal Mimit, lavoratori e sindacati hanno fatto sapere che non smobiliteranno il presidio e si proseguirà con la protesta fino al giorno in cui dalla azienda non giungeranno concrete rassicurazioni riguardo alla salvaguardia dei livelli occupazionali.

La ex Bellco è una delle aziende più importanti del distretto biomedicale modenese; l’attuale proprietà ha intenzione di chiudere la parte produttiva dello stabilimento di Mirandola, conservando soltanto la ricerca e sviluppo. A rischio ci sono appunto 350 dipendenti: 300 diretti e gli altri interinali. Le donne sono circa il 70%. Bellco occupa oltre 500 persone a Mirandola.

I lavoratori sono in presidio permanente davanti ai cancelli aziendali.

Tra l’altro la crisi della Bellco rischia di interrompere un progetto di inserimento lavorativo di una trentina di persone disabili, che, nell’indotto del biomedicale hanno trovato una possibilità di lavoro.

Lo ha denunciato Roberto Ganzerli, presidente della cooperativa La Zerla, che a Mirandola è andato a portare solidarietà ai lavoratori della Mozarc-Bellco in sciopero.