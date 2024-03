Biomedicale verso lo sviluppo

"I dati della nostra Direzione Studi – ha assicurato Alessandra Florio, direttrice regionale Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo in un incontro con gli imprenditori del settore a Mirandola presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola - confermano l’elevata competitività del distretto Biomedicale trainata dalla forte spinta all’innovazione e dalla elevata vocazione alla crescita all’estero". La fotografia tratteggiata da Giovanni Foresti, Serena Fumagalli e Carla Saruis, economisti della Direzione Studi e Ricerche dell’istituto di credito, che hanno condotto uno studio ad hoc sul distretto Biomedicale di Mirandola, ha consentito di disegnare una realtà solida e con ancora ampie prospettive di sviluppo, che costituisce un unicum a livello nazionale. Il distretto conta 230 unità locali che impiegano 4.878 addetti, principalmente occupati in medio-grandi imprese (80% degli addetti), che nel 2022 hanno raggiunto il record storico di 479 milioni di euro di esportazioni, in crescita del 36,6% rispetto al 2007, crescita proseguita anche nel corso del 2023: l’export nei primi nove mesi dell’anno scorso ha mostrato un progresso pari a 80 milioni di euro sul 2022. "Nei prossimi anni – è convinzione degli economisti di Intesa - le imprese del distretto potranno continuare a crescere".

Alberto Greco