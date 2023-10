"Biometano, ecco l’impianto da 28 milioni"

"Noi abbiamo detto ’yes, in my backyard’, ’sì nel mio giardino’". Non ha dubbi il sindaco di Spilamberto Umberto Costantini: il nuovo impianto per la produzione di biometano che si trova a metà strada tra il casello e il centro abitato, è una grande opportunità per l’intera comunità. Ed è, per usare le sue parole, "spreco trasformato in ricchezza". Costantini cita, capovolgendola, la famosa ’sindrome Nimby’, e cioè l’avversione dei cittadini per progetti che considerano impattanti per il loro territorio e la loro quotidianità (Nimby significa, tradotto dall’inglese, ’non nel mio giardino’). "Spilamberto – spiega – crede nell’economia circolare, ma non si limita a parlarne: la fa". Poi continua: "In quest’area negli anni ’90 venne avviato un impianto per smaltire i liquami degli allevamenti intensivi, che venivano sparsi sul terreno e contaminavano le falde acquifere. Purtroppo l’impianto non decollò e si è corso il rischio di uno spreco importante di risorse. Oggi, grazie al Gruppo Hera e a Inalca (Gruppo Cremonini), un potenziale spreco diventa ricchezza".

I due colossi del territorio sono, infatti, i protagonisti di questa operazione avveniristica, un investimento da 28 milioni di euro. Insieme hanno fondato una società, Biorg, che in questo impianto può produrre, ogni anno, 3,7 milioni di metri cubi di biometano – in tutto e per tutto uguale a quello estratto dal terreno – e circa 18mila tonnellate di compost, destinato a diventare fertilizzante. Per dare un’idea del volume di cui stiamo parlando, con questo carburante un’auto a metano potrebbe percorrere 52 milioni di chilometri. E ancora: l’anidride carbonica non immessa in atmosfera sarebbe pari a 7mila tonnellate. Per assorbire tale quantitativo servirebbero 280mila alberi.

"Nello stabilimento ogni giorno vengono portate 150 tonnellate di rifiuti organici, prevalentemente dalla nostra provincia, e 120 tonnellate di liquidi dell’industria agroalimentare", spiega il responsabile dell’impianto Matteo Serafini. Il materiale viene selezionato e poi accumulato nel digestore, un grande silos dove si sprigiona e viene immagazzinato il biogas. Questo, poi, viene raffinato con sofisticate tecnologie e, infine, immesso nella rete. Gli scarti di questo processo vengono recuperati nell’impianto Biorg di compostaggio di Nonantola, per produrre fertilizzanti.

"Questo nuovo impianto per la produzione di biometano, con un partner di eccellenza come Inalca – afferma Orazio Iacono, amministratore delegato del Gruppo Hera – è un fiore all’occhiello per l’economia circolare ed è per noi un ulteriore passo in avanti per la produzione di biometano su scala industriale". "E’ stato attivato – aggiunge l’amministratore delegato Biorg Paolo Cecchin – in un momento complicato, in cui c’era carenza di materiali a causa della guerra in Ucraina. E’ stato fatto un grande lavoro". "Questo impianto rappresenta un passo importante per consolidare e rafforzare il modello produttivo integrato e sostenibile di Inalca – spiega Paolo Boni, amministratore delegato Inalca – Consente una piena valorizzazione degli scarti di lavorazione delle nostre attività produttive e un ulteriore passo avanti nei processi di economia circolare".

Chiude la vicepresidente della Regione Irene Priolo: "Questo è il quinto impianto a biometano in Emilia-Romagna. Per noi è motivo di grande orgoglio".

Davide Miserendino