Modena, 31 agosto 2018 - "Lui era il più piccolo di sei fratelli. E’ entrato in ospedale per fare un esame che avrebbe dovuto aiutarlo a stare meglio. Invece è morto: da quel reparto non è più uscito". Trattiene a fatica le lacrime una sassolese che, attraverso il proprio legale Davide Ascari, insieme agli altri quattro fratelli ha chiesto che sia fatta luce sulla morte del proprio caro; il più piccolo della famiglia appunto.

L’uomo, 53 anni, di Sassuolo, è morto infatti al Policlinico lo scorso nove febbraio a causa di sepsi: un’infezione, appunto, che sarebbe stata contratta dall’uomo nel corso di esami a cui era stato sottoposto per diagnosticare una patologia al fegato.

"Abbiamo avviato una procedura extragiudiziale chiedendo la copia della cartella clinica e disponendo la consulenza medico-legale – spiega l’avvocato Davide Ascari – dopo di che abbiamo avanzato richiesta di risarcimento danni ed ora l’assicurazione è in attesa di ottenere la documentazione. Ma la sepsi è stata riscontrata all’ospedale di Sassuolo dove il paziente è stato poi ricoverato prima di tornare al Policlinico".

A spiegare con grande dolore nel cuore quanto accaduto è la sorella maggiore: "Lui era il più giovane e viveva a Sassuolo con un altro fratello – spiega la donna – lavorava in Veneto però e a gennaio era tornato a casa per un breve periodo di ferie. Ha iniziato a sentirsi poco bene e noi sorelle abbiamo insistito affinchè si facesse vedere in ospedale. Così lui si è fatto ricoverare a Sassuolo, era l’11 gennaio. Gli avevano appunto diagnosticato una problematica al fegato ed aveva iniziato le terapie: si era trovato bene – spiega ancora – e le cure avevano fatto un buon effetto: si era sgonfiato e aveva appetito".

"Il 19 gennaio, poi, è stato trasferito al policlinico di Modena in un reparto particolarmente adatto ai suoi problemi; proprio per proseguire gli accertamenti. Il 24 e il 25 gennaio gli sono stati effettuati esami importanti: biopsia al fegato e gastroscopia. Quindi è stato mandato a casa in attesa degli esiti. Stava benino – racconta con un filo di voce – e camminava senza problemi. A casa, il giorno dopo ha iniziato all’improvviso a stare malissimo: la febbre era altissima ed ha perso conoscienza. Abbiamo chiamato l’ambulanza ed è stato ricoverato nuovamente a Sassuolo. Qui è arrivata la diagnosi: sepsi. Noi non sapevamo neppure di cosa stessero parlando ... ci sembrava tutto assurdo. Doveva fare una cura per il fegato invece non riusciva più neppure a muovere le gambe. Il 6 febbraio è stato di nuovo mandato a Modena e il 9 febbraio è deceduto".