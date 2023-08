Birra e concerti, festa da record Un fan è arrivato dall’Australia

Una festa della birra (nome ufficiale: ‘Non Solo Birra music festival’) senza precedenti è andata in scena lo scorso weekend, da giovedì a domenica, nella zona dello stadio Minelli a Pavullo. Lo storico evento, patrocinato dal Comune e giunto alla 32esima edizione, ha richiamato migliaia di persone di ogni età. Sono ben 12mila i litri di birra distribuiti nelle 4 serate di quello che sta diventando sempre più un festival musicale, pur rimanendo una festa di paese. C’è chi, pur di non mancare, è partito perfino dall’Australia: parliamo di Christian Zubcic, 22enne nato e residente a Melbourne, che l’anno scorso si è letteralmente "innamorato" dell’evento. "Pavullo è davvero bellissima – ha spiegato Christian –. Le persone qui sono come una famiglia e l’evento ‘Non Solo Birra’ è organizzato incredibilmente bene. L’anno scorso ho amato la musica, anche se non capisco i testi italiani, e sono un fan dei Malvax (che si sono esibiti giovedì, ndr). Perciò, ho colto l’occasione per venire a salutare i miei parenti Leonardo, Letizia, Carlotta e Rachele, che vivono a Pavulloo. Mi sono fatto anche degli amici". A sottolineare il successo incredibile della festa, dove non si è registrato alcun problema dal punto di vista della sicurezza nonostante le migliaia di presenze (oltre 5mila venerdì e sabato), sono gli organizzatori: "Quest’anno – spiega il presidente del ‘circolo Freegnano’ Matteo Grotti (con Zubcic nella foto) – tutto si è notevolmente ingrandito, con due aree spettacolo, i fotografi, 150 persone nello staff e tanti ospiti (come i Finley e Rudeejay). Puntiamo a far crescere ancora l’evento".

r.p.