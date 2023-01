Biscione, ’corridoio’ verde e spazi per socializzare

Si aggiunge un altro tassello al ‘Programma di rigenerazione urbana e sociale’ con cui l’Amministrazione comunale mira a riqualificare il condominio di via Unione Sovietica, ai civici 2 e 4, e il contesto limitrofo. Il raggruppamento temporaneo di professionisti formato dagli architetti Francesco Pio Merla e Filippo Calzolari e dall’ingegnere Pasquale De Bonis si è aggiudicato, infatti, il primo premio del concorso di progettazione. La commissione di aggiudicazione, composta da tecnici del Comune di Carpi, di Acer ed esperti esterni, ha apprezzato la proposta presentata dal raggruppamento "per la sua particolare attenzione alle tematiche della rigenerazione urbana e per la soluzione innovativa proposta per garantire nuove funzioni di pubblica fruizione all’interno dell’immobile e nel quartiere – spiega l’architetto Grazia Nicolini, Rup dell’interventi –. Inoltre, il progetto prevede l’inserimento di balconi continui per garantire ulteriori spazi di vivibilità degli alloggi e la creazione di nuovi collegamenti e spazi per la socializzazione, come la realizzazione di un percorso ‘verde’ tra i due condomini sulla copertura che li unisce. Altro elemento è la creazione di un varco aperto nel basamento del complesso edilizio per raccordare il lato di via Cattani e quello di via Unione Sovietica e favorire la socialità". Il vincitore si è aggiudicato un premio di 8.000 euro, al quale si aggiunge un compenso professionale per l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva pari a 50.000 euro. "Sono molto soddisfatto del progetto vincitore del concorso di progettazione per la rigenerazione del Biscione di via Unione Sovietica – commenta il sindaco Alberto Bellelli -. La commissione di aggiudicazione ha saputo individuare una proposta che valorizza al meglio gli aspetti di rigenerazione urbana del quartiere. Con questo progetto, si supera un’area in forte degrado e si crea una nuova socialità all’interno del condominio e del quartiere. Congratulazioni ai vincitori, non vedo l’ora di vedere il progetto realizzato e di vedere il Biscione trasformarsi in un luogo di ritrovo e di socializzazione per la comunità di Carpi".

"Siamo contenti del progetto vincitore – prosegue Riccardo Righi, assessore all’Urbanistica –. Ringraziamo quindi la commissione giudicatrice e tutti i progettisti che hanno preso parte a questo importante percorso. In questi giorni stiamo lavorando insieme ad ACER e lo studio vincitore per affinare il progetto fino alla sua versione definitiva". Il progetto esecutivo dovrebbe essere presentato in Regione entro la prima metà del 2023: dopo ci sarà la gara per l’affidamento dei lavori.

Maria Silvia Cabri