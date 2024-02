"Biscione, soltanto uno sperpero di soldi"

E’ uno dei temi ‘caldi’ della campagna elettorale in vista delle amministrative di giugno. Si tratta del progetto di ‘Rigenerazione urbana e sociale’ con cui l’Amministrazione comunale mira a riqualificare il condominio di via Unione Sovietica, il cosiddetto ‘Biscione’ e il contesto limitrofo. Un intervento da 9 milioni di euro (5 dalla Regione, 2,5 dal Comune e 1,5 da Acer). "Il Biscione, oggetto del disegno di riqualificazione per risolvere il problema degrado, dopo ritardi su ritardi ora subisce un netto e preoccupante rallentamento - commenta Annalisa Arletti, capogruppo Fratelli d’Italia -. Lo stop del Governo Meloni alla grande truffa targata 5 Stelle, il Superbonus 110, ha reso il modello non più sostenibile e così la Giunta si è trovata davanti ad una scelta pressoché obbligata: rimandare la gara di affidamento dei lavori, inizialmente prevista a gennaio 2024". "Fratelli d’Italia, assieme al centrodestra unito - prosegue Arletti - aveva già votato contro la delibera che delineava i primi passi per il progetto del Biscione, contrari ad uno sperpero di denaro pubblico che non risolveva i problemi strutturali e le fratture sociali della zona. Il progetto è fermo per la mancanza di concretezza nella gestione così tipica di questa amministrazione di sinistra, che si riempie la bocca ogni giorno di inclusività e si dimentica di chi in città risiede, lavora e paga le tasse. Reputiamo che le politiche di sostegno all’abitare e di inclusione sociale vadano progettate in un’ottica di riduzione delle densità abitative, permettendo anche un abbattimento di costi puri di gestione, altrimenti il rischio è quello di generare situazioni estemporanee che non risolveranno i problemi del contesto ma che anzi rischiano di creare un pericoloso precedente per la città". Nella querelle tra Bellelli (ma soprattutto Righi) e Taurasi, si inserisce il consigliere comunale Federica Boccaletti: "Che fa Taurasi, su certe spinose tematiche ha bisogno della sveglia delle primarie del partitone per capire che sono assolutamente fallimentari? Se fossi un elettore del Pd sarei molto preoccupata di fronte a un atteggiamento del partito alquanto instabile su un tema così importante, Noi abbiamo da subito votato contro un progetto che fa acqua da tutte le parti e che si trasformerà in un pozzo senza fondo: a giorni presenteremo un’interrogazione per avere delucidazioni". "L’entusiasmo dell’amministrazione alla presentazione del progetto – conclude Federica Carletti, portavoce cittadina Fd’I - si trasforma oggi in una bufera interna al Pd che fa emergere l’incompetenza e la scarsa lungimiranza nella visione di un progetto di città. A pochi giorni dall’inizio della campagna per le primarie il Pd è già spaccato internamente, mentre il centro-destra unito su questi temi non nutre dubbio alcuno".

Maria Silvia Cabri