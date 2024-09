Bisoli copre ancora la retroguardia. Dal Torino arriva il difensore Dellavalle

Manca soltanto l’ufficialità, ma Alessandro Dellavalle (nella foto), difensore classe 2004 di proprietà del Torino, si può considerare, a scanso di sorprese in quest’ultimo giorno di trattative (c’è stato l’infortunio di Alberti con relativo intervento di revisione artroscopica al ginocchio sinistro, ma non pensiamo che i canarini stiano pensando a una alternativa nel reparto offensivo) l’ultimo giocatore in entrata del mercato estivo del Modena.

Il giovane granata, che arriva all’ombra della Ghirlandina con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto, era da tempo nel mirino del direttore sportivo gialloblu Andrea Catellani per puntellare ulteriormente il reparto arretrato.

Nelle ultime ore si era inserito fortemente anche il Pisa dell’ex ds Davide Vaira, ma alla fine l’ha spuntata la società gialloblu.

Il giocatore sui social ha già ‘salutato’ i tifosi, e anche il mister granata Vanoli, dopo l’ingaggio dell’empolese Walukiewicz e di Maripan dal Monaco, ha acconsentito alla partenza del ragazzo ("sono contento perchè andrà a giocare, se lo merita", ha detto in conferenza stampa), che può giocare sia al centro della retroguardia che sulla fascia destra. Evidentemente l’infortunio di Ponsi preoccupa non poco la società gialloblu, che oltre a Di Pardo ha voluto inserire un altro tassello in quel ruolo. Il grande lavoro di Catellani in questi ultimi giorni si sta concentrando però sulle uscite. Di Stefano, accostato inizialmente alla Feralpi Salò, è passato invece al Campobasso, con la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre il giovane Mondele andrà in prestito secco alla Pergolettese.

Le altre uscite appaiono più complicate, e potrebbero sbloccarsi soltanto negli ultimi momenti (la trattative si chiuderanno alla mezzanotte di oggi). Il Cosenza è sempre interessato a Strizzolo, ma ancora la situazione non si sblocca, mentre Giovannini pare essere finito nel mirino del Vicenza. Per Cauz, che però ha appena rinnovato e quindi difficilmente partirà, hanno chiesto informazioni Mantova e soprattutto Benevento. La situazione più complicata è quella che riguarda Oukhadda e Tremolada. Per il primo ieri sembrava essersi mosso qualcosa, con il Benevento possibile squadra interessata, mentre il fantasista attenderebbe ancora una sistemazione senza dover scendere di categoria. In uscita anche il giovane Vukusic, mentre Gargiulo, che aveva rescisso il contratto con il Modena il mese scorso, sta per accasarsi a Foggia. Intanto domani, a mercato finalmente chiuso, quarta giornata del torneo cadetto con il Modena che alle 20.30 ospiterà il Cittadella per provare a dare continuità alla striscia positiva. Mister Bisoli, che rientra dalla squalifica, terrà nel pomeriggio la consueta conferenza stampa prepartita dove si cercherà di capire quali eventuali cambi di uomini appronterà per la sfida contro i veneti.

a. b.