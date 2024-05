Bisoli "Fondamenta solide per il futuro"

Di

Beh, alla fine l’arrivo nella parte sinistra della classifica c’è stato con questo decimo posto a quota 47. Il Modena si è congedato dal campionato con la terza vittoria conquistata nel girone di ritorno e già da oggi la stagione va negli archivi, e ci sarà tanto da lavorare per ripresentarsi ai nastri di partenza della prossima stagione per disputare un campionato certamente meno sofferto di questo. Nella sala stampa del Rigamonti-Ceppi Pier Paolo Bisoli è ovviamente soddisfatto per questo successo: "Sì, abbiamo chiuso bene, senza dimenticare che questo finale di stagione è stato vissuto con grande patema. Abbiamo dovuto fare in queste ultime cinque partite una media quasi da playoff, altrimenti si sarebbe rischiato parecchio. Siamo arrivati nella parte nobile della classifica e questa è una cosa buona, anche se c’è il rammarico dei tre punti che non siamo riusciti ad andare a prendere ad Ascoli, se no staremmo parlando di qualcosa di straordinario. Oggi secondo me abbiamo fatto una grandissima partita, che abbiamo rischiato di rovinare quando abbiamo cominciato a specchiarci. Allora abbiamo fatto errori e abbiamo regalato due gol, e questo mi sta parecchio sulle scatole. Dobbiamo trovare equilibrio nelle situazioni e sfruttare di più le occasioni. Oggi abbiamo fatto tre gol, ma abbiamo avuto almeno altrettante occasioni, un gol sbagliato davanti alla porta, un palo clamoroso a portiere battuto". Bisoli continua: "Alla fine del primo tempo forse in campo abbiamo pensato di avere già in pugno la partita e ci siamo rilassati, questo con me non deve avvenire. Abbiamo messo a repentaglio una partita che avevamo in pugno, se vogliamo andare tutti a fare gol e dimentichiamo la fase difensiva, si prende gol".

Su Bozhanaj: "Devo essere lucido nella disamina della sua prova. Ha fatto un gol bellissimo, ma deve imparare a lavorare anche quando arriva la stanchezza di fine gara. Ma stiamo parlando di un ragazzo che ha ancora tanto margine di miglioramento". Dalla prossima settimana comincia il futuro: "Adesso tre giorni di pausa, riprendiamo martedì. Poi col direttore ci metteremo a sedere e vedremo cosa fare. C’è una base solida, vedremo di costruire una squadra che possa migliorare quello che è stato fatto in questa stagione. Playoff? Non l’ho detto, io voglio arrivare nella parte sinistra della classifica poi vediamo". Due parole sull’esordio di Vandelli: "Era previsto che entrasse, abbiamo dovuto anticipare il suo esordio di qualche minuto per l’infortunio di Gagno. Sono contento perché ha fatto bene".