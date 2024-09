Bisoli si gode l’attacco. Finalmente c’è scelta

D’accordo. Visto che parliamo di una squadra di Pier Paolo Bisoli, sinora la difesa dei gialli, con cinque gol subiti nelle prime quattro partite, non ha certo il suo inconfondibile marchio di fabbrica. Ma, almeno in questa occasione, non vogliamo soffermarci sul reparto arretrato, bensì su un attacco che, dopo l’ottimo mercato estivo operato da Andrea Catellani, risulta, almeno sulla carta, il più competitivo degli ultimi anni. Un concetto sposato anche da Giovanni Stroppa, allenatore di una Cremonese che non fa certo mistero di puntare alla promozione nella massima serie dopo averla mancata per un soffio nella scorsa stagione. Il mister grigiorosso, in una intervista concessa nell’edizione di ieri della Gazzetta dello Sport, non ha infatti esitato a definire, parlando proprio delle punte ingaggiate dal Modena, la campagna acquisti canarina tra le migliori della serie cadetta. Dopo la settimana di sosta, assolutamente gradita dal mister di Porretta che ha potuto proseguire nel far aumentare la percentuale di forma ad alcuni elementi che, per vari motivi, non hanno potuto presentarsi ai nastri di partenza in condizioni ottimali, ecco che finalmente, alla ripresa del campionato, la prima linea può presentarsi competitiva.

E in più, rispetto all’ultima sfortunata gara del Braglia contro il Cittadella, con un’arma in più, e che arma, come Giuseppe Caso, arrivato negli ultimissimi minuti di mercato. L’estroso attaccante prelevato dal Frosinone è arrivato anche lui in una condizione non perfetta, per essere finito ai margini della rosa ciociara da gennaio in avanti, ma da quello che abbiamo potuto vedere negli ultimi allenamenti è già comunque in grado di disputare in modo eccellente uno spicchio di partita. Detto tutto ciò, Bisoli ha nel reparto offensivo veramente l’imbarazzo della scelta: il modulo che, dopo diversi esperimenti di inizio stagione, dovrebbe diventare quello definitivo, sarà il famoso ‘albero di Natale’, un 4-3-2-1 in cui il tecnico potrà avere davvero diverse soluzioni. Dietro la punta di riferimento che è ovviamente Pedro Mendes, che ha comunque nel ruolo ha due rincalzi come Gliozzi e Abiuso, giostrerà una coppia con due maglie da assegnare per tre giocatori di lusso per la categoria, leggi Palumbo, Defrel e Caso, con anche Bozhanaj che dietro le punte può dare un valido contributo. E nel calcio di oggi, che prevede i famosi cinque cambi, la possibilità di cambiare in corsa l’inerzia di una partita c’è eccome. Vedremo venerdì, nel suo grande derby da ex al Manuzzi di Cesena, quali scelte farà Pier Paolo Bisoli: come ha detto lui, i cavalli vengono fuori in primavera, ma è altrettanto vero che non bisogna far allungare troppo le lepri in un campionato che prima o poi smette di aspettare.

Alessandro Bedoni