Bivacca alla stazione di Cividale: allontanato

Liberata la sala d’attesa della stazione ferroviaria di Cividale di Mirandola di una presenza sgradita ai passeggeri e più volte segnalata alle autorità locali. A seguito delle segnalazioni gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti sul posto per accertarsi di quanto stava accadendo. Si è così scoperto che un cittadino nordafricano aveva trasformato la sala d’attesa in suo bivacco abusivo. Appurata la sua regolare presenza nel territorio italiano, gli agenti hanno provveduto al ripristino dell’area e a tradurre l’uomo senza fissa dimora presso il comando cittadino per procedere agli atti d’ufficio e alla sanzione amministrativa, culminati con un atto di formale allontanamento dal territorio di competenza comunale. "Non smetteremo mai di ribadire l’importanza di rendere il territorio il più sicuro possibile – ha commentato l’assessore Roberto Lodi –. La stazione dei treni viene erroneamente scambiata da qualche furbacchione quale luogo di ristoro e riposo, arrecando disagi e imbarazzo ai cittadini che, al contrario, ne vorrebbero fruire per gli usi per i quali sarebbe preposta. Non smetteremo mai di presidiare i luoghi sensibili per impermeabilizzarli dal degrado e mancanza di rispetto delle aree comuni".

al.b.