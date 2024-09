"Bivacchi, degrado e rifiuti. I residenti sono esasperati"

"Non è possibile che ogni sera non ci sentiamo sicuri a uscire di casa e che dobbiamo continuamente ripulire dai rifiuti il tetto di un’area condominiale, perché alcuni balordi hanno eletto questo posto a loro luogo di incontro, e nonostante ripetute segnalazioni non c’è stato ancora modo di mandarli via". Questo, in estrema sintesi, è lo sfogo di alcuni residenti di via Mario Pellegrini, per quanto riguarda i problemi di sicurezza e igiene che quotidianamente si trovano sotto casa. "La situazione di sbandati che si ritrovano nelle vicinanze di un negozio etnico che vende alcolici fino a tarda ora – spiegano – non è migliorata di molto rispetto a circa un anno fa, quando scattò in zona una maxi operazione di forze dell’ordine. Siamo ancora, di fatto, ostaggio di diverse persone, in gran parte di origine straniera, che bivaccano in zona, infastidiscono spesso chi passa e fanno un po’ quello che vogliono. Non è infatti raro vederli anche in pieno giorno espletare le loro esigenze fisiologiche. Ma il problema principale sono i rifiuti che lasciano a terra, a partire da bottiglie di birra abbandonate quotidianamente. I capannelli di balordi che si incontrano, poi, parlano spesso ad alta voce, disturbando tutto il vicinato, ma se si dice loro qualcosa si viene offesi e minacciati. Insomma, la situazione sta diventando davvero pesante e insostenibile. Chiediamo quindi all’amministrazione e alle forze dell’ordine di intervenire al più presto, prima che le cose non diventino ancora più gravi". Dall’amministrazione comunale dichiarano: "La polizia locale e i carabinieri continuano a monitorare la situazione dell’area. Invitiamo comunque i residenti a partecipare all’incontro di quartiere che, per la zona centro, si terrà lunedì prossimo 30 settembre (ore 18 in biblioteca, ndr), per fare il punto insieme".

Marco Pederzoli