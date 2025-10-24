Bivacchi nel dehors: “Senzatetto dormiva sui tavolini. Arredi rotti e rifiuti sparsi a terra”

Modena, 24 ottobre 2025 – Durante la notte si è creato un giaciglio nel dehors del ristorante. Ha appoggiato le scarpe su un lato della struttura, ha gettato a terra i resti di un pasto consumato al freddo, in fretta, poi – con tanto di coperta – si è sdraiato sui tavolini esterni ed è sprofondato nel sonno. Prima di addormentarsi, forse un po’ ‘su di giri’ ha rotto parte degli arredi per poi cospargere di ulteriori rifiuti l’interno e l’esterno della struttura. Non è una ‘questione’ legata solo ai parchi o alla periferia cittadina: sono sempre di più i senzatetto o gli stranieri irregolari che ricavano letti di fortuna bivaccando negli edifici in disuso ma anche in altre strutture della città, senza ‘risparmiare’ le panchine. A scoprire un senzatetto addormentato all’interno del suo dehors è stato Matteo Voltolini, ex portiere della Reggiana e oggi titolare del locale ‘Encuentro’ di Calle di Luca.

“Il dehors ci permette di ospitare nel ristorante qualche persona in più la sera, per lavorare. Ne abbiamo bisogno – sottolinea –. La presenza di un senzatetto all’interno della struttura ci penalizza perché abbiamo dovuto chiamare una squadra di pulizie: c’era sporco ovunque e la gente lì siede per mangiare” precisa Voltolini. Il giovane titolare del nuovo locale del centro cittadino racconta di essere stato avvisato della ‘presenza’ dell’abusivo, mercoledì mattina, da una commerciante della zona che ha sorpreso lo sconosciuto mentre dormiva comodamente nel dehors. “È la prima volta che succede e spero non capiti mai più, anche perché dobbiamo ripulire l’area a spese nostre – sottolinea ancora Voltolini –. Sicuramente parliamo di una persona che va aiutata, mi dispiace sinceramente, ma non possiamo essere noi – che pure organizziamo iniziative benefiche – a fornire ospitalità. Occorrono soluzioni e una di queste potrebbe essere quella di farci chiudere gli accessi al dehors su tutti i lati: lo dico senza sollevare polemiche ma al fine di trovare una soluzione concreta”. Oltre alle spese di pulizia aggiuntive, Voltolini ha dovuto riacquistare i tavoli, trovati rotti. Ieri mattina anche i residenti di via Buon Pastore hanno segnalato una persona che dormiva nella pensilina del bus all’incrocio con viale Amendola. I cittadini hanno chiamato i soccorsi ma pare che, all’arrivo dell’ambulanza, l’uomo – sorpreso nel sonno – abbia dato in escandescenza. Quello delle occupazioni abusive e della presenza di senzatetto che dormono un po’ ovunque, in città, rappresenta un fenomeno sempre più diffuso che, con l’arrivo di temperature più rigide, potrebbe subire un’ulteriore escalation.

Inoltre, pare che neppure i “defunti possano riposare in pace”. È questa la denuncia di Mattia Meschieri del comitato ’Modena Merita di più’ che ha raccolto la segnalazione di due cittadini relativa a San Cataldo. “Abbiamo visto un giovane nordafricano che, dopo aver urinato tra le tombe, si stava tirando su i pantaloni. Ci siamo poi recati agli uffici amministrativi per segnalare l’episodio. Non è l’unico caso: ci sono persone che scavalcano e la notte dormono dentro al cimitero: serve maggior controllo”.