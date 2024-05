"Bivacchi in centro storico, siamo esasperati"

"Siamo esasperati, non so più come fare a contrastare questo degrado persistente". Fabio Genzale, titolare insieme al fratello Lorenzo, della storica gelateria K2 (ha festeggiato lo scorso anni i 50 anni di attività) sotto i portici del centralissimo corso Fanti, esprime tutta la sua stanchezza per una situazione che si perpetua da troppo tempo. "Siamo in pieno centro storico e pare di stare nel bronx – prosegue –. Da quando, a inizio aprile, abbiamo riposizionato le panchine davanti al nostro ingresso, destinate ai clienti che desiderano mangiare con calma e seduti il loro gelato, con cadenza costante troviamo un uomo, a volte di più, che le usano per dormire e bivaccare. Stamattina (ieri per chi legge, ndr) al nostro arrivo in gelateria, erano in due, ancora sdraiati sulle sedute". Le panchine erano state tolte a metà ottobre scorso: "Erano diventate luogo di ‘aggregazione’ di giovani che le usano la sera per bere e ubriacarsi, come dimostra il numero di bottiglie di vetro che troviamo il mattino dopo. Il tema è quello, già detto mille volte, del vicino market etnico che vende alcoolici a qualunque ora e anche a ragazzi giovani. In autunno, dopo l’ennesimo atto di vandalismo, di un ubriaco che, entrato in gelateria, ha cercato di rubare una torta, tirando il coperchio di una vaschetta addosso a mio fratello, abbiamo deciso di togliere le panchine. Ora però, con la bella stagione, i clienti apprezzano una seduta dove fermarsi a gustare il dolce".

Sono anni che la gelateria è presa di mira dai vandali: calci contro le locandine esposte, scritte sui muri, risse davanti al negozio, il tutto sempre ripreso dalle videocamere di sorveglianza.

"Adesso si aggiunge il bivacco, costante da martedì sera fino a giovedì mattina e anche in altre serate". Le panchine di fronte al K2 non solo le uniche utilizzate come ‘letti’: ieri mattina di fronte al cinema Corso, la Polizia locale ha lungamente parlato con un altro giovane che negli ultimi tempi dorme sempre sulla stessa panchina, come testimoniano i negozianti.

"Sono sempre più numerose le segnalazioni che giungono da parte dei commercianti esasperati di un centro storico, quello della nostra città, che è ormai in preda al caos – spiega Annalisa Arletti, candidata sindaco del centrodestra –. Al decoro che un tempo contraddistingueva corso Fanti è subentrata una situazione insostenibile in cui è diventato normale vedere accasciati sulle panchine soggetti pericolosi e ubriachi a tutte le ore del giorno e della notte. No, non è normale; il nostro centro storico è sempre più simile ad un centro di accoglienza. Non è più il tempo di voltarsi dall’altra parte. Come cdx proporremo l’applicazione del regolamento di polizia urbana che, in casi come questi, vieta di bivaccare e dormire sulle panchine, oltre alla chiusura dei Market etnici alle ore 20. È ora di cambiare rotta".

Maria Silvia Cabri