Bivacchi notturni all’ex Cra. Sgomberi e messa in sicurezza dopo le segnalazioni dei cittadini

Già a inizio anno, a pochi mesi dalla sua chiusura, l’ex Cra Ramazzini di via Luosi era divenuta teatro di bivacchi e intrusioni abusive pressochè quotidiane, tanto che le segnalazioni dei cittadini esasperati erano all’ordine del giorno. Nel corso dei sopralluoghi, infatti, la polizia locale aveva spesso rinvenuto anche oggetti o pezzi di motori rubati nel cortile della Cra e, successivamente, erano stati effettuati ulteriori sopralluoghi e controlli. Pare che nei mesi, però, la situazione sia peggiorata con alcuni individui che ormai ‘risiedevano’ nella ex cra, tanto da aver occupato parte delle stanze. Lunedì scorso la polizia locale di Modena ha fatto nuovamente irruzione all’interno della nota Cra di via Luosi, struttura da tempo dismessa, appunto, proprio a seguito delle numerose segnalazioni pervenute dai cittadini nelle ultime settimane. Le chiamate avevano segnalato la presenza di persone che, forzando gli accessi, si introducevano all’interno dell’edificio ormai inutilizzato. A seguito dei riscontri ottenuti durante diversi sopralluoghi effettuati nei giorni precedenti - che ovviamente confermavano la presenza di abusivi nella struttura -, la Polizia Locale ha organizzato un’operazione di controllo e sgombero, finalizzata alla verifica della situazione e alla messa in sicurezza dei locali, in collaborazione con i tecnici dei Lavori Pubblici. Durante l’intervento, lunedì, una volta entrati all’interno della ex residenza per anziani gli agenti hanno individuato due persone, di 24 e 30 anni, che avevano occupato una stanza all’interno dello stabile, dove avevano allestito giacigli di fortuna. I due, di origine straniera ed entrambi clandestini sono stati denunciati per inosservanza delle norme sull’immigrazione ma anche per invasione e occupazione di edificio pubblico.

In accordo con i tecnici comunali, lo stabile è stato immediatamente messo in sicurezza: gli ingressi forzati e le aperture individuate durante i sopralluoghi sono stati chiusi con opere murarie per impedire nuovi accessi non autorizzati. Inoltre lunedì è stata anche ripulita l’area esterna allo stabile per restituire decoro e sicurezza alla zona. Il quartiere è abitato da tante famiglie che già a gennaio scorso avevano segnalato lo stato di degrado in cui versava l’ex Cra ma anche le continue intrusioni da parte di senza tetto e tossicodipendenti. Gli anziani sono stati trasferiti nella nuova residenza nell’estate dello scorso anno ma, due anni fa, nel 2023 l’allarme era scattato per l’occupazione abusiva della palazzina di proprietà comunale facente parte sempre del compendio della CRA Ramazzini. Ora, con questo nuovo e ulteriore sopralluogo della polizia locale e la chiusura degli accessi i residenti auspicano che la situazione torni alla normalità.

Ma il problema degrado è ancora ben lungi dall’essere risolto in città, soprattutto quello legato al fenomeno dei bivacchi notturni. Con l’arrivo dell’inverno un triste fenomeno si ripete: quello dell’occupazione dei dehor dei diversi locali del centro storico. Nei giorni scorsi a dare l’allarme è stato Matteo Voltolini, ex portiere della Reggiana e oggi titolare del ristorante ‘Encuentro’ di Calle di Luca. Il giovane proprietario ha sorpreso nel sonno un giovane straniero, intento a bivaccare all’interno del dehor tra coperte e pattume. A vivere la stessa situazione ma da tempo, purtroppo, è anche Tiziano Sala, titolare di ‘Stappiamo’ di via Sant’Eufemia. Infatti lo scorso anno il ristoratore si è trovato spesso a fare i conti con un inquilino sconosciuto e, da qualche tempo, la mattina Sala si trova escrementi e pattume all’interno della struttura. "Hanno la bruttissima abitudine di occupare i dehor durante la notte – sottolinea Sala – e non ci dormono soltanto: troviamo escrementi, urina ma anche i danni causati da atti vandalici. I clienti mangiano all’interno e ci troviamo costretti a trascorrere ore a ripulirli perchè, di fatto – spiega - rendono l’utilizzo del dehor difficile.

Valentina Reggiani