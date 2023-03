Bivacchi, spaccio e risse continue "Sicurezza addio: il degrado dilaga"

di Valentina Reggiani

Tre petizioni lanciate dai cittadini affinché Modena torni agli antichi splendori, affinchè la città della Ghirlandina possa essere ‘salvata’ dal degrado in cui è sprofondata. A sottoscriverle sono stati i residenti di diverse zone critiche della città: viale Crispi, corso Vittorio Emanuele ma anche i cittadini che vivono nella zona del Museo Casa Natale Enzo Ferrari. Ad alzare la voce, in particolare, sono i residenti di corso Vittorio Emanuele che spiegano come, percorrendo il viale, fino ad arrivare alla facciata del Palazzo Ducale ci si imbatta quotidianamente in gruppi di spacciatori. "Ogni panchina è ormai abitata da loro – affermano anche i commercianti – la situazione è invivibile sia durante il giorno che, soprattutto, la notte. Ci sono persone che bivaccano e clienti che arrivano e acquistano senza alcun tipo di controllo".

Nel viale di accesso alla città, nonostante la presenza di hotel strategici a quanto pare la situazione sta quindi degenerando, fornendo ai turisti un pessimo biglietto da visita della città. Ad alzare la voce è anche Ferdinando Pulitanò, avvocato e presidente provinciale di Fratelli di Italia. "Come residente ed esponente di Fratelli di Italia mi sento di intervenire su una situazione che ha raggiunto ormai il punto di non ritorno", tuona Pulitanò. I residenti hanno presentato tre petizioni senza raggiungere nessun traguardo e, intanto, il degrado dilaga. Ci sono quartieri e strade ormai invivibili – fa presente – e mi riferisco a Corso Vittorio Emanuele, nella sua interezza, alla zona di Piave, Paolo Ferrari, Museo Enzo Ferrari, viale Crispi – quotidianamente alla ribalta delle cronache – ma anche Via Palestro, Viale San Martino. Ho raccolto personalmente le tantissime segnalazioni e la situazione è arrivata ad un punto di non ritorno – sottolinea ancora. Si chiede che il Comune intervenga e non perda ulteriore tempo: tutta quella zona versa in una situazione di insicurezza e degrado urbano. La situazione di viale Crispi è nota tra spaccio diffuso, ubriachi, degrado urbano e questa situazione, non essendoci stati interventi concreti, si è allargata fino a toccare il limite dell’Accademia.

Nei pressi del bar situato a duecento metri dal palazzo Ducale, nelle ultime due panchine rimaste ci sono ogni giorno cinque, sei persone che spacciano ad ogni ora del giorno e della notte senza porsi alcun tipo di problema. Le richieste di aiuto plurime arrivate a tutte le forze dell’ordine e all’Amministrazione non sono servite a nulla. L’amministrazione è incapace di prevedere certe situazioni, di far fronte a certe problematiche. Nel 2011 il sottoscritto in circoscrizione centro storico aveva presentato una mozione in cui chiedeva al Comune di intervenire pesantemente nella zona, sulla sicurezza urbana e sul riempimento degli spazi: l’ex cinema principe è lasciato al più completo abbandono", conclude l’esponente di Fratelli di Italia. La mozione era stata bocciata dal Consiglio Comunale e sono passati tantissimi anni: il Museo Casa Natale è ancora lì, contornato dal degrado. Il parco che c’è di fronte è indegno, transennato con una collinetta piena di inerti. Senza parlare la situazione di abbandono e incuria della Manifattura tabacchi: i cittadini si aspettano ora risposte concrete.