"Bivacchi sul tetto del capannone Ragazzi in bilico per bere e fumare"

L’appuntamento è quotidiano, con birra e sigaretta per passare il pomeriggio o, nelle giornate serene, addirittura sdraiarsi a prendere il sole. Questo il ‘passatempo’ che alcuni gruppi di ragazzi hanno trovato nel bel centro di Pavullo, accedendo al tetto di un capannone privato di via Marchiani. I proprietari sono "esasperati", così come il gestore, ricevendo ogni giorno segnalazioni anche dai commercianti delle Arcate. Nonostante il capannone sia presente da diversi decenni, il problema sarebbe sorto dopo la costruzione, da pochi anni, di un parcheggio sopraelevato nella proprietà attigua. Tante sarebbero state le segnalazioni ma senza una soluzione. "Siamo disperati, non ne possiamo più di avere il costante terrore che qualcuno possa farsi male – spiega uno dei proprietari –. C’è chi dice che la responsabilità, in quel malaugurato caso, non sia né nostra né del gestore, ma la verità è che non possiamo stare davvero tranquilli. La cosa più grave è che la situazione sia nota ma ancora non siano stati presi provvedimenti concreti, visto che il parcheggio sopraelevato da cui accedono al nostro tetto è privo di una recinzione. Abbiamo chiamato più volte le forze dell’ordine. Anche il responsabile dell’azienda che ha in gestione il capannone ci chiama quotidianamente preoccupato: andare avanti così non è più possibile, ma non sappiamo davvero come farci sentire".

Stando a quanto riferito, alla proprietà attigua sarebbe più volte stato chiesto di costruire una recinzione per interdire il passaggio dei ragazzi. Ma la richiesta si sarebbe tradotta in un nulla di fatto. "Una volta abbiamo colto i ragazzi stesi, senza maglia, a prendere il sole. Non solo nemmeno si sono scusati, ma con una tranquillità incredibile hanno continuato nel loro intento – racconta il proprietario –. Solo la chiamata alle forze dell’ordine è servita a farli dileguare.

Ogni giorno troviamo bottiglie di vetro, lattine, cartacce, pacchetti e mozziconi di sigaretta abbandonati nelle grondaie". r.m.