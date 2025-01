Bivacco di sbandati a scuola, genitori infuriati

Brutta sorpresa, martedì, per la scuola d’infanzia Peter Pan a Quattroponti. Presso i cui locali, durante la sosta natalizia, hanno ‘sostato’, abusivamente, alcune persone che non si sono formalizzate a lasciare tracce di sé. Dell’accaduto ha dato conto un genitore a ‘Sassuolo2000’, raccontando una situazione sconfortante ("urina, feci e vomito dappertutto, lo schifo più totale") e lamentando come i bambini siano stati fatti comunque entrare a scuola e lasciati nel salone. Immediata la replica della dirigente scolastica, Cinzia Braglia, che precisa di essersi recata a scuola alle 7,45 per constatare l’accaduto e parlare con i genitori presenti "condividendo lo sdegno: la priorità – aggiunge - è stata garantire il servizio scolastico e la sicurezza dei bambini: a tal fine sono state subito disinfettate le aree interessate dall’incursione e sono stati allertati i carabinieri e l’amministrazione comunale, prontamente intervenuti".

Per velocizzare le pulizie e garantire lo svolgimento del servizio – aggiunge la Dirigente - sono state inviate tre unità aggiuntive di collaboratori da altre scuole e ulteriori misure di sanificazione sono state predisposte con l’intervento di una ditta privata. "La tempestività e l’efficacia degli interventi, da parte di tutti, sono state massime". Normalità ripristinata in giornata, quindi, genitore che ha riconosciuto come in effetti la scuola abbia fatto quanto possibile ("all’inizio c’è stata molta confusione anche nel condividere le notizie e mi sono anche fatto prendere dalla rabbia, ma tutti hanno agito come si doveva") ed episodio che induce, piuttosto, la professoressa Braglia ad un’altra riflessione. "Il tema è la preoccupante situazione che vede le scuole, luoghi deputati all’educazione e alla crescita dei nostri figli, diventare bersaglio di atti vandalici. La mancanza di rispetto dimostrata da questi individui dovrebbe far riflettere ed è il momento di domandarsi cosa ognuno di noi possa fare per invertire questa tendenza: promuovere il rispetto per i beni comuni, educare al senso civico, collaborare con le istituzioni per una maggiore sicurezza sono solo alcune delle azioni che possiamo intraprendere per garantire che la scuola rimanga un luogo sicuro per i nostri bambini".

Sull’accaduto indagano, come detto, i carabinieri della stazione cittadina e nel frattempo in proposito c’è anche la presa si posizione dell’assessora all’istruzione Maria Savigni. "L’episodio è grave, non lo sottovalutiamo e ci impegneremo per una maggior sorveglianza sui plessi scolastici: da parte mia ringrazio le maestre e il personale ausiliario. Credo – conclude l’assessora – la scuola abbia fatto quanto necessario per rimanere aperta e non creare eccessivo disagio alle famiglie e di questo, come cittadina, sono riconoscente".

Stefano Fogliani