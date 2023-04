Bivacco di sbandati I vigili chiudono il palazzo

Ieri a metà mattinata la palazzina al civico 122 di via Luosi, affacciata nel giardino della Cra Ramazzini, risultava già chiusa e "bonificata". Poco prima, infatti, erano intervenuti gli agenti della Municipale mandati in tutta fretta a chiudere i varchi d’accesso in modo che nessuno potesse entrare in questo edificio abbandonato a due passi dai letti degli anziani. Anche la porta dell’edificio di due piani di proprietà comunale risulta ora bloccata da una piccola asse di legno mentre sul tetto pende ancora una antenna caduta e il campanello recita "Ufficio qualità residenze".

Questa vicenda di ordinario degrado al quartiere San Faustino, attaccato appunto alla residenza per anziani che a breve dovrebbe essere trasferita, era partita qualche ora prima da un servizio apparso sul sito di informazione La Pressa, dove in un video si illustrava la presenza di sbandati che dormivano su giacigli improvvisati in mezzo a cumuli di sporcizia. Immediata una interrogazione all’amministrazione di Piergiulio Giacobazzi, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale: "Questo episodio - scrive il consigliere - è solo l’ultimo di numerose segnalazioni private che negli ultimi tempi hanno evidenziato lo stato di degrado nell’area limitrofa al complesso della Cra Ramazzini. Pertanto chiediamo: quanti controlli specifici siano stati eseguiti su tale area, di quale tipo e con quali risultati, quanti e quali danni siano stati rilevati nel compendio e il loro ammontare e se siano state ritrovate persone all’interno e, in caso affermativo, quante e di quale nazionalità e se fossero presenti minori. Inoltre chiediamo se sono stati eseguiti sgomberi, se agli eventuali abusivi siano state fornite alternative abitative e cosa si è risposto alle lamentelesegnalazioni sollevate. L’amministrazione ora come intende procedere qui?".

Un tale edificio pubblico, di pregio vista la zona e le dimensioni, da molto tempo giace inutilizzato mentre potrebbe benissimo contenere uffici, com’era in passato in questo luogo dove stava anche la residenza del custode. Oggi si tenta di porre fine al degrado, con la Municipale che già una settimana fa era stata costretta a intervenire allontanando tre stranieri che entravano nel parchetto della residenza Ramazzini da un passaggio su via Pascal. Tutto il comparto Cra Ramazzini da tempo è al centro di progetti comunali, annunciati a più riprese dalla giunta Muzzarelli. A inizio mese il Comune ha fatto sapere che riprende il cantiere interrotto per costruire la Cra Gorrieri, sull’area lotto Windsor di via Padovani, dove si trasferirà la Ramazzini una volta che, con l’estate, dovrebbe essere completato il nuovo edificio. La sede attuale, invece, passa alla Provincia che la utilizzerà per allargare l’istituto Fermi che sorge di fronte.

Stefano Luppi