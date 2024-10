Bla Bla Festival per i genitori ’mitici’: "Ecco come si aiutano i nostri figli"

’Mitici - i genitori di oggi’: a ottobre torna il "Bla Bla Festival". A Castelnuovo Rangone, Savignano sul Panaro, Guiglia, Marano e Montese si svolgerà da venerdì 18 a domenica 20 ottobre la quarta edizione del bla bla festival, dedicato all’infanzia che si pone l’obiettivo di dare risposta a quelli che sono gli interrogativi e i dubbi della nuova generazione di genitori. Un festival rivolto agli adulti, perché il benessere dei bambini passa dal loro, e ai più piccoli con un calendario ricco di laboratori dedicati all’infanzia 0-6. "Un gruppo di esperti parlerà della genitorialità, anche a chi magari non lo è ancora. Si parlerà di educazione, crescita e sviluppo", ha dichiarato Maria Beatrice Bellotto, direttore scientifico culturale. Il tema di quest’anno è "Mitici" e rappresenta la continuità tra passato e futuro nelle sfide educative. Sempre di più le famiglie partecipano attivamente alla crescita dei figli e concorrono insieme alla loro educazione. "Papà e mamme si alternano nei compiti e si sostengono tra lavoro ed affetti. Crescere un figlio spesso mette in crisi le economie familiari, purtroppo coniugare realizzazione professionale e impegno familiare è complesso", ha affermato Marco Franchini di Asp Terre di Castelli. Nella nuova edizione di "Bla Bla festival", esperti e genitori si confronteranno partendo da problematiche emergenti e trasformandole in opportunità di crescita. Durante l’iniziativa, Camilla Stellato si occuperà di genitorialità e affronterà le paure di oggi, Daniele Novara interverrà sul tema dell’utilizzo degli smartphone, Mario Valle sul contributo dell’intelligenza artificiale nell’educazione. "Per noi che lavoriamo nei servizi educativi 0-3 quanto più riusciamo a comunicare con loro su una visione educativa comune, tanto più riusciremo a supportare i nostri bambini nel loro percorso", ha raccontato Lucrezia Chirico pedagogista di Asp Terra di Castelli. Tra i relatori saranno presenti, inoltre, Silvia Vecchini che tratterà della fragilità e resilienza dei bambini , Paolo Moderato e Francesca Pergolizzi delle buone pratiche di mindfulness per bambini e genitori e Silvia Iaccarino, psicomotricista e fondatrice del progetto percorsi formativi 0-6. "Ogni anno implementiamo l’accesso ai nostri servizi, difatti, nei nidi d’infanzia abbiamo 395 bambini, vuol dire che il traino della gestione pubblica sui servizi educativi è’ stato voluto e sostenuto", ha informato Paola Covilli, Direttrice di Asp Terre di Castelli.

Gilda Cacciapuoti