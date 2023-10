’Bla Bla Festival’, un week end dedicato al mondo dell’infanzia

Il Bla Bla Festival entra nel vivo. A Castelnuovo Rangone, Savignano sul Panaro, Guiglia, Marano e Montese è in corso l’evento (bambini, luoghi e avventure) fino a domani. La rassegna dedicata al mondo dell’infanzia e della comunità educante si sarebbe dovuta svolgere lo scorso maggio, ma era stata rimandata per l’emergenza alluvionale. "Abbiamo iniziato questo festival – sottolinea Giovanni Galli, sindaco di Marano e assessore alle politiche scolastiche dell’Unione terre di Castelli – durante la pandemia, comprendendo la necessità di rimettere al centro l’infanzia, con l’idea di vincere le sfide che la crescita porta con sé attraverso la scoperta e non certo la paura. I numeri sorprendenti delle scorse edizioni ci hanno dato la forza per proseguire e ampliare questo percorso. Non a caso l’edizione di quest’anno si è fatta in due, seguendo idealmente l’anno educativo, con la prima parte che si è svolta a novembre (il prefestival) e ora questo secondo weekend di appuntamenti. Un festival diffuso, che porta i bambini, le famiglie e gli operatori del settore a esplorare e sperimentare nuove visioni e approcci educativi". Tra gli ospiti di questa edizione anche Stefano Zecchi, che oggi alle 11 alla biblioteca Sepulveda di Castelnuovo Rangone parlerà del ‘Fare il padre navigando a vista’, mentre alle 18 Alberto Pellai interverrà sul tema ‘C’è ancora spazio per lo stupore?’. Domenica alle 11 poi, si parlerà di ‘Il cellulare quando? - Come la tecnologia può diventare strumento educativo’ con Mario Valle, allo spazio eventi famigli di Spilamberto, mentre alle 18.30 Daniele Novara terrà un incontro daal titolo ‘ Nessuno può educarsi da solo’, nella sala consigliare di Vignola. Per informazioni e prenotazioni: blabla@aspvignola.mo.it.

Sofia Silingardi