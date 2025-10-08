’Bla Bla’, il Festival sull’educazione. Weekend tra laboratori e conferenze

‘Educhiamo’ è il titolo scelto per la V edizione del Bla Bla Festival (foto), incentrata sul ruolo dell’insegnante ed educatore, che animerà i territori dell’Unione Terre di Castelli e Montese, da venerdì a domenica. L’iniziativa, organizzata da Asp Terre di Castelli, è nata nel 2020 come reazione alla chiusura dei servizi durante la pandemia, con l’obiettivo di riattivare e collegare i fruitori dei servizi per l’infanzia, mantenendo l’attenzione sul benessere fisico e psichico di bambini e famiglie. Come spiega Filippo Molinari, amministratore Unico di Asp Terre di Castelli, "l’edizione di quest’anno arriva in un momento davvero intenso per i servizi educativi delle Terre di Castelli e di Montese, con un aumento significativo dei posti di nido e un grande lavoro pedagogico ed organizzativo messo in campo. Ci è sembrato giusto dedicare la V edizione del Bla Bla Festival alla figura centrale dell’educatore". La formula del Festival diffuso porterà per un intero weekend attività laboratoriali, spettacoli e interventi di prestigiosi relatori, tutti a ingresso gratuito, nei comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Guiglia, Marano, Savignano, Spilamberto, Vignola, Montese, Zocca. L’inaugurazione con le autorità è prevista per le 18 di venerdì; a seguire lo spettacolo ‘Se fossi te non sarei me’ con Matteo Razzini e Alfonso Cucurullo. Sabato alle 10 tutti i nidi in gestione Asp proporranno laboratori per la fascia 0/3, e ci saranno due conferenze a tema, con Isabella da Pinguente, sulla narrazione per bambini e adulti, e con Raniero Regni sulla pedagogia Montessori. Quest’anno, per la prima volta, il Bla Bla Festival collaborerà con il Betty B Festival, portando alla biblioteca di Spilamberto il racconto-laboratorio ‘Brina la gattina’ sabato alle 16. Domenica a Zocca il laboratorio ‘La Natura che educa’ e due attività a cura di Fattoria Koinè. Alle 15, lo Spazio Pake di Castelvetro ospiterà Roberta Favia per un intervento formativo sull’albo illustrato, sottolineando il suo valore universale e la sua applicabilità a diverse fasce d’età e contesti, inclusi anziani e persone con fragilità. Il Bla Bla Festival si chiuderà con una conferenza suonata sulle meraviglie della giocosità dei bambini: ‘I segreti del gioco’. Appuntamento alle 16.30 nella sala consiliare di Vignola, protagonisti Antonio Di Pietro, pedagogista ludico (relatore) e Giulia Sadun, facilitatrice linguistica (chitarra e voce). Maria Silvia Cabri