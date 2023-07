Black-out, si spengono anche i semafori

Interi quartieri del centro storico e non solo sono rimasti senza elettricità (oltre 300 utenze) ieri nel primo pomeriggio.

Oltre alle abitazioni private, a fare scattare l’allarme è stato l’improvviso spegnimento dei semafori di viale Manzoni, via Alghisi, via Nicolò Biondo.

Il problema ha riguardato, prima la zona a ridosso del centro, e poi anche la periferia: all’origine dell’interruzione pare che ci sia stato un problema ad una cabina secondaria di Enel collocata nei pressi delle Poste di via Cesare Battisti. I tecnici Enel si sono subito messi al lavoro, il guasto – dovuto a un sovraccarico presumibilmente a causa dei condizionatori e del caldo record – è stato subito isolato e la situazione è stata ripristinata alle 17.30, dopo un’ora di black-out che ha ’paralizzato’ anche l’ufficio postale. Interruzioni di energia segnalate anche in via del Commercio, in zona industriale, dove i tecnici si sono recati subito per il ripristino.