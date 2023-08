Blackout a Fiorano: Comune al lavoro per ripristinare illuminazione

"Un inconveniente non prevedibile", del quale l’Amministrazione si scusa con i cittadini garantendo che "l’attività dei tecnici andrà avanti anche in questi giorni, finché la questione non sarà completamente risolta". Così il Comune di Fiorano Modenese torna sulla questione del malfunzionamento della pubblica illuminazione su via Vittorio Veneto e su alcune strade limitrofe, in ordine alle quali non sono mancate, nei giorni scorsi, le segnalazioni dei cittadini, anche considerato che si parla della zona più centrale di Fiorano. "Il Comune di Fiorano, insieme alla ditta Engie che gestisce la pubblica illuminazione e ad AeB Energie, sta affrontando la questione", scrive l’Amministrazione, spiegando come "effettuati alcuni interventi di sostituzione di diverse componenti si pensava di aver risolto la questione.

Il problema, tuttavia, si è rivelato più complesso di quanto sembrasse". Da qui i blackout, e un ulteriore intervento che – si spera – risolverà presto il problema. "Ad oggi – scrive ancora l’Amministrazione – è in corso la sostituzione di tutte le plafoniere e dei punti luce con lampade a LED. Una parte dell’illuminazione è stata ripristinata, ma mancano ancora alcune zone, con criticità relative alle centraline non ancora risolte".