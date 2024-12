Blackout elettrici, disagi anche per le attività

L’onda lunga dei disagi creati dal maltempo del fine settimana sta passando, ma non passa il disappunto di tanti che si sono trovati a fare i conti con distacchi di luce prolungati che li ha esposti, in molti casi, a qualche danno di troppo. Se in Largo Verona, ‘cuore’ del centralissimo quartiere di Rometta, la luce era già tornata tra il tardo pomeriggio e la prima serata di lunedi, per diversi esercizi commerciali – un bar e una pasticceria, per dire - rimasti lenza luce è stato un lunedi nero, sulle prime colline sassolesi la luce è tornata solo nel pomeriggio di ieri, ma chi ha casa tra le Bagole e Casara ricorderà a lungo le sue 36 ore e passa trascorse ‘al buio’ e/o senza riscaldamento. Proprio i problemi occorsi alle due frazioni – la neve caduta domenica ha divelto alcuni cavi dell’alta tensione, causando il distacco di corrente che ha coinvolto una cinquantina di famiglie – il Comune aveva attivato, nel pomeriggio di lunedi, il Coc, Centro Operativo Comunale, per mettere a disposizione di chi ne facesse richiesta l’assistenza del caso. Così, una donna incinta è stata ospitata in albergo, ma gran parte degli abitanti delle due frazioni ha preferito ‘arrangiarsi’ ("mio marito – racconta una signora – ha preferito dormire in casa, a 13 gradi") presso la propria abitazione che la luce tornasse. Nel pomeriggio di ieri la normalità è stata per larga parte ripristinata, anche se non per tutte le unità abitative coinvolte nell’incidente, con la parte alta delle Bagole ancora in difficoltà ma i tecnici al lavoro. E con tanti che non hanno mancato di evidenziare, avendo più volte provato a contattare i numeri di emergenza, come "almeno in questi casi, sarebbe meglio poter parlare con qualcuno, piuttosto che con un risponditore automatico".

Stefano Fogliani