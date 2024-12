Blackout nell'Appennino: ripristinata l'energia elettrica, scuole riaperte

Ieri mattina diverse zone dell’Appennino erano ancora senza energia elettrica a seguito del vasto blackout (5.729 utenze staccate in provincia di Modena) iniziato domenica sera. I tecnici di Inrete e di Enel sono stati impegnati gran parte della giornata per risolvere le criticità rimaste, in particolare a Palagano, Polinago, a Serramazzoni e a Zocca. In serata, Inrete ha comunicato che tutte le utenze di sua competenza erano state ripristinate.

Oggi, scuole aperte in tutto l’Appennino, la viabilità principale è buona, ma è richiesta prudenza. A Montorso di Pavullo, è stato soccorso un anziano che viveva solo rimasto isolato, senza corrente elettrica e con poco cibo per lui e per i suoi animali. Su segnalazione del sindaco Davide Venturelli è stato raggiunto da cinque tecnici del Soccorso alpino con un fuoristrada, ma a 700 metri dall’abitazione hanno dovuto proseguire con gli sci da sci d’alpinismo. L’anziano non rispondeva al telefono perché da due giorni non aveva energia elettrica e non riusciva a caricare il cellulare. Il soccorso alpino fa sapere che sta bene.

Anche a Serramazzoni, ieri, il sindaco Simona Ferrari è stata impegnata, fra l’altro, per risolvere alcune situazioni emergenziali che riguardano anziani e persone con patologie grazie anche di generatori tramite la Protezione Civile. "La viabilità – informa - è abbastanza sotto controllo e per quanto riguarda l’energia elettrica manteniamo un costante contatto con Enel e la Protezione Civile".

A Palagano, nella serata di ieri, il sindaco Fabio Braglia ha informato che nel territorio comunale c’erano ancora 366 utenze senza corrente, che Enel stava installando due generatori per ripristinare circa 150 utenze ed altri cinque generatori per ripristinare fino a 220 utenze entro la mezzanotte. A Polinago, i guasti alla rete principale di media tensione sono stati risolti, Talbignano compreso. "Questa mattina – informa il sindaco di Zocca Federico Ropa – Inrete è riuscita a riattivare il guasto sulla media tensione che interessava la zona di via dei Ronchi a Montalbano mentre sta continuando a lavorare per risolvere tutte le altre interruzioni che riguardano la bassa tensione".

A Guiglia, a causa di un blackout, che interessa alcune zone del territorio, la sede comunale ieri non era raggiungibile al telefono. Nel tardo pomeriggio ha ripreso a nevicare nella fascia appenninica.