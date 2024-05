Blitz anti droga, sequestrato hashish

La polizia ha arrestato in flagranza un uomo di 41 anni, italiano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti della squadra mobile sono intervenuti a Nonantola dopo diverse segnalazioni di riesidenti che avevano notato movimenti sospetti e un continuo via vai nella zona.

A seguito di un’attività di monitoraggio gli agenti hanno predisposto un servizo di appostamento e pedinamento. Hanno, dopo aver raccolto prove e testimonianze, fermato l’uomo a bordo della sua autovettura mentre rientrava a casa: aveva un atteggiamento sospetto, appariva decisamente nervoso.

A quel punto, durante la perquisizione domiciliare i poliziotti hanno trovato nella camera da letto due confezioni già predisposte per la vendita agli acquirenti contenenti mezzo chilo di hashish. Il 41enne non ha saputo dare spiegazioni e non ha potuto far altro

Per l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, il giudice dopo aver convalidato l’arresto ha applicato l’obbligo di firma in attesa del processo.