Blitz anti prostituzione, misure cautelari nei confronti di sette ’sfruttatori’

Nell’ottobre del 2022 erano stati apposti i sigilli in quella che si era scoperto essere una vera e propria casa d’appuntamento trasformata in un Caf, al fine di eludere i controlli. L’indagine della squadra mobile, a seguito delle segnalazioni dei residenti aveva messo in luce, infatti, come nella palazzina a pochi passi dal centro cittadino venisse gestito un giro di prostituzione a tutti gli effetti. Nel corso di un blitz i poliziotti avevano identificato diverse giovani donne che si prostituivano e nei confronti dell’affittuario era scattata la denuncia per sfruttamento della prostituzione. Le indagini, per stroncare lo sfruttamento della prostituzione sono andate avanti e giovedì gli agenti hanno eseguito l’ordinanza nei confronti di due italiani e romeni gravemente indiziati a vario titolo del delitto di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Proprio per evitare che i passanti e i residenti scoprissero ‘la natura’ degli immobili, gli indagati avevano apposto sulla porta d’ingresso la cartellonistica di un Centro di Assistenza Fiscale (Caf), ovviamente inattivo. Gli agenti hanno scoperto come le ragazze venissero contattate dai clienti mediante annunci inseriti su siti di incontri e come gli appuntamenti venissero fissati presso uno degli immobili in questione. In sostanza gli italiani si occupavano di trovare gli appartamenti, attraverso una fittizia intestazione dei contratti di locazione e la gestione degli adempimenti burocratici relativi agli stessi. Gli appartamenti venivano utilizzati quindi dalle lucciole come case di appuntamento ma gli indagati sfruttavano le ragazze richiedendo loro un canone di affitto superiore di gran lunga ai prezzi di mercato (300/400 euro settimanali). I cinque romeni, oltre ad intrattenere i rapporti con i due cittadini italiani ed a monitorare gli spostamenti delle ragazze per evitare di attirare l’attenzione del vicinato, incassavano parte delle somme derivanti dall’attività di prostituzione.